El uso de cámaras ocultas, por los profesionales de Grupo Neox Emprendedores de Hoy

lunes, 12 de septiembre de 2022, 13:04 h (CET)

La grabación de imágenes de forma encubierta es efectiva para identificar la autoría de los y las responsables, o descartar una suposición, recuperando la tranquilidad, ante la sospecha de la comisión de algún tipo de delito, en el ámbito privado o laboral.

Por esta razón, el uso de cámaras ocultas ha ganado aceptación en múltiples ámbitos de la vida cotidiana, ya que, además, está regulado por la legislación vigente. El despacho de detectives privados en Murcia, Grupo Neox, se especializa en la instalación de estos dispositivos de vigilancia, como medio eficaz para obtener evidencias de hurtos, maltratos, daños y otros actos delictivos.

¿Qué dice la ley acerca del uso de cámaras ocultas? Cuando se busca destapar un acto ilegal, se recomienda la instalación de dispositivos de grabación de imágenes visuales que sirvan como evidencia ante un juez. Con este fin, su empleo debe contemplar ciertos requisitos indispensables que respalden la legitimidad de las pruebas. De conformidad con la doctrina del TC [SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5; 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 4 e), y 37/1998, de 17 de febrero], la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan, basta con recordar que para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, los Juzgados y Tribunales analizarán si cumple tres requisitos:

En primer lugar, si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad). Como que existían razonables sospechas de la comisión, por parte de las personas objeto de la investigación, de graves irregularidades o conductas ilícitas.

Por otro lado, si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad).

En tercer lugar, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto

Asimismo, la ley determina que solo los detectives privados acreditados están avalados para instalar y configurar sistemas de cámaras espía. En este sentido, si bien un particular puede adquirir cámaras ocultas y grabar imágenes de forma encubierta, estas no servirán como pruebas legítimas y pueden conllevar una sanción.

A su vez, conforme con la Ley de Seguridad Privada, siguiendo el artículo 48.3, la colocación de estos dispositivos de vigilancia no pueden irrumpir ni atentar contra el derecho al honor, la privacidad, intimidad, imagen personal o protección de datos de una persona. Por lo tanto, los límites de un detective privado son el rango avalado para la instalación de cámaras ocultas.

Colocar cámaras espía con el servicio de detectives privados Teniendo en cuenta la legislación vigente en materia de seguridad privada, la contratación de un servicio de detectives acreditados es fundamental para obtener imágenes encubiertas a través de cámaras. Estas pruebas son válidas cuando un equipo de profesionales, como Grupo Neox, lleva a cabo investigaciones determinadas.

Para poner algunos ejemplos, en los que queda justificada la implantación de un sistema de grabación oculto: hay un trabajador en un bar que roba dinero de la caja; la cuidadora en casa roba dinero o agrede físicamente a los hijos; están efectuando daños en un coche, estacionado en la plaza de garaje comunitario; alguien que está siendo objeto de bullying en su empresa, etc.

En todas estas situaciones, cuando efectivamente existan profundas sospechas de irregularidades, no es necesario advertir a la persona de la instalación de las cámaras, eso sí, debe tratarse de un sistema instalado, ad hoc y no uno permanente, según ordena el Alto Tribunal.

Con esta metodología, los detectives privados de Grupo Neox han resuelto casos de forma exitosa, capturando en vídeo acciones delictivas, incorporadas después a un Informe de Investigación que formará parte del procedimiento judicial correspondiente.

El servicio de esta empresa, además de utilizar cámaras de seguridad en sus investigaciones, ejecuta una técnica-pericial con distintas metodologías y herramientas, según el caso a resolver o las evidencias que se deben recolectar.

De esta forma, realizan instalaciones de grabadoras de audio miniaturizadas, auditorías de dispositivos móviles y computadoras, inspección aérea mediante drones, etc.

Con una amplia tecnología de última generación, formación en el área y 25 años de experiencia, los detectives privados de Grupo Neox son un equipo confiable de investigación laboral y familiar. Su trabajo respeta los principios de discreción, proporcionalidad e idoneidad, así como la relación calidad-precio-resultado de su servicio.



