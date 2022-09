Luxemburgo y Eslovaquia marcan la semana de Caja Rural-Seguros RGA

Intensa semana de competición con doble frente para Caja Rural-Seguros RGA. El equipo sumará dos nuevos sellos en su pasaporte disputando el Tour de Luxemburgo y el Tour de Eslovaquia, ambas entre el 13 y el 17 de septiembre, en una nueva oportunidad de demostrar el buen nivel ofrecido en las últimas carreras.

Terreno quebrado en el Gran Ducado

El recorrido previsto para el Tour de Luxemburgo (Skoda Tour de Luxembourg) está marcado por las cotas, con perfiles propicios para escapadas o cazadores de etapa que pasen bien la media montaña. El punto caliente de la carrera llegará en la cuarta jornada, donde una contrarreloj individual de 26,1 kilómetros en Remich que servirá para aclarar la clasificación general.

En el bloque que tomará parte en esta prueba destaca el regreso a la competición de Orluis Aular y Josu Exteberria, una vez superadas su respectivas lesiones. Junto a ellos, el stagiaire Joseba López acompañado de Sergio Martín, Jon Barrenetxea y Joel Nicolau.

Orluis Aular: "Estoy muy contento de regresar a la competición, ha pasado un mes desde la caída y estoy muy motivado. Correr en Luxemburgo me motiva porque ya tengo la experiencia del año pasado. Se adapta muy bien a mis características, con perfiles que me pueden venir muy bien. Me encuentro bien, he hecho buenos entrenamientos y espero poder hacer un buen papel y ayudar al equipo. La caída en Burgos frenó en seco la buena forma que tenía, pero tengo muchas ganas de volver a competir en esta parte final de la temporada".

Perfiles más variados en Eslovaquia

La ronda centroeuropea (Okolo Slovenska) ofrece un menú con mayor variedad. A la corta contrarreloj inicial de 7 kilómetros en Bratislava le seguirán dos etapas con posible llegada al sprint y otras dos de montaña en las que se jugará la victoria final (el jueves con el final en alto de Banska Štiavnica y el viernes con hasta seis puertos de montaña).

La baza para las llagadas masivas será el abulense David González, mientras que la montaña será un terreno para que brillen hombres como Mikel Nieve, Jonathan Lastra, Jefferson Cepeda, Michal Schlegel, Yesid Pira o el stagiaire Abel Balderstone.

Seguimiento

Ambas carreras podrán seguirse en directo en España a través de Eurosport, GCN y sus respectivas aplicaciones. Las etapas del Skoda Tour ofrecen finales de etapa entre las 15:30 horas y las 16:30 horas, a excepción de la última jornada que se adelanta para la 14:30 h. Por su parte, las etapas de Eslovaquia tiene previsto su final algo más tarde (en torno a las 17:00 h.), si bien la crono inaugural se irá hasta poco antes de las 7 y la última jornada se adelantará 1 hora. Caja Rural-Seguros RGA informará a diario de los horarios en sus redes sociales.