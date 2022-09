Panticosa, el reino de las montañas

Con los ojos del recuerdo, miro a Panticosa de planta y perfil. Cómodamente, en el aire me instalo y en 20 km, recorro un segundo. Desde la lejanía todo se ve mejor, aunque produce más vértigo y se pierden los detalles del camino.

Voy y vuelvo del balneario a los ibones de Bachimaña: subiendo hacia el Garmo Negro; pasando por los ibones de Arnales; comiendo en el refugio, bajando por el tubo hacia los pies de los ibones de Bramatuero y culminando nuestro periplo con una cerveza en la Casa de Piedra.

Comienzo a subir y la espesura del bosque me impide ver el fruto del esfuerzo que, desde la cornisa de mi nariz, se precipitan sobre la tierra. No quiero mirar hacia arriba, ni hacia atrás, ni hacia los lados, sino que fijo mis ojos en el momento. Aunque es muy bello lo que nos circunda, el sendero está tan pleno de obstáculos, que nos exige prestarle toda nuestra atención. No obstante, en ocasiones nos paramos para bebernos el paisaje como se bebe en un porrón. Y en ocasiones, una gota del horizonte cae en nuestro corazón y nos lo llevamos a casa como se lleva un diamante en un estuche alfombrado de terciopelo rojo.

Panticosa es nuestra, como nuestro es el goce, como nuestro es el ahincó, como nuestro es la fortuna de haber estado allí. Pienso que lo que se hace por amor, aunque cueste mucho, todo es nada porque si la felicidad es el fin de la vida, eso es lo que la montaña nos regala sin pedir nada a cambio.