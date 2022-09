Palabras de Mario Vargas Llosa: “Cuando terminé 6º de Primaria, no pude ir a la entrega de las libretas de fin de año, fui un día después que mis amigos, cuando ya el colegio estaba vacío. Me recibió el Hermano que se llamaba Leoncio y me dijo sube. Me llevó al último piso del Colegio de la Salle que era donde vivían los Hermanos y donde jamás subían los estudiantes. Y me acuerdo que tuve una sensación rara.





De pronto, abre una puerta y era su cuarto. Entonces, abrió un cajón y sacó unas revistas en las que se veían mujeres desnudas. Eran unas revistas mexicanas que se llamaba Bea. Recuerdo que, ante mi asombro, me pasó las revistas y yo no sabía qué hacer con aquello. De pronto, siento la mano del Hermano Leoncio en mi bragueta... Me acuerdo que yo le di un empujón y me puse a gritar. Entonces me dijo:” ¡Cálmate, cálmate! En fin, yo seguí yendo a misa, pero, había dejado de creer. El Hermano Leoncio, sin saberlo, me conjuró de toda preocupación religiosa”.





Esta historia es una de tantas, pero lo peor no es eso: en primer lugar, lo peor es que la alta jerarquía eclesiástica lo tapara dejando a nuestros hijos a merced de de estos pervertidos; en segundo lugar, que fue la causa por la que mucha gente perdió la fe; y tercer, aunque no en el último lugar, que fue la justificación de muchos para echar tierra a los ojos de la fe. Porque, si el ser humano tiene libre albedrío ¿Qué culpa tiene Dios de esto? Es como si se dudase de la buena fe del ser humano, por la razón de que hay un grupo que roba, mata, extorsiona... ¡No es justo! Dios no es responsable de la perversión de la Iglesia. Yo abogo por la relación directa con el Padre. Yo no estoy por las jaulas. Yo quiero las alas de la mística para poder volar sin intermediarios, censores, árbitros...