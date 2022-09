​En busca de la foto Juan García, Cáceres Lectores

lunes, 12 de septiembre de 2022, 08:28 h (CET) Casi 30.000 hectáreas quemadas en la comarca castellonense del Alto Palancia, con el municipio de Bejís en el epicentro, y el ya famoso “tren al infierno”. Se dan avisos, muy razonables, de que no acudan ciudadanos a hacerse fotos, porque es peligroso y dificultan las tareas de extinción total.

En ese contexto, Pedro Sánchez se presentó en esa zona el pasado lunes, 22 de agosto, y con él todo el cortejo de asesores y cargos que le suelen acompañar, además de los cargos socialistas valencianos que querían también salir en la foto, como el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, o el presidente de la Diputación castellonense, José Martí.

Lo comentaba un miembro de ese “cortejo”: “decimos que no vengan a hacerse fotos, y aquí estamos haciendo eso mismo, no sé si es lo más adecuado y si esto da votos o no”.

Pedro Sánchez, como la práctica totalidad de los políticos, lo mide todo en votos, y más ahora que se avecinan unas cruciales elecciones autonómicas y municipales, dentro de nueves meses, que se presentan como preámbulo más que interesante de las elecciones generales.

Parece ser que Pedro Sánchez, el PSOE en su conjunto, está dispuesto a un coste electoral en una única decisión: pedir el indulto de Juan Antonio Griñán, el ex presidente de la Junta de Andalucía. Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero han dado la señal.

Saben que tendrá un coste electoral. La pregunta es por qué esta excepción, que repugna a la mayoría de los españoles. Hay quien apunta una respuesta: tal vez es el precio de que Griñán o “alguien” no tire de la manta, el precio de un chantaje, el precio de un silencio. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

