¿Qué ventajas ofrecen las cerraduras electrónicas?

lunes, 12 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

La Operación Verano 2022 realizada por la Policía Nacional ha logrado capturar a al menos 33 ladrones de casas en España. Aunque el porcentaje de robos a viviendas ha bajado, la recomendación de mejorar la protección de los hogares sigue vigente.

En este sentido, las cerraduras electrónicas son la última novedad en seguridad. Estas funcionan sin necesidad de una llave tradicional, sino que emplean un mecanismo tecnológico para abrir y cerrar las puertas.

La instalación y reparación de estos dispositivos pueden resultar complicadas para los inexpertos en el tema. Por esta razón, se debe acudir a un equipo especialista como la empresa Cerrajeros en Barcelona, la cual ofrece estos servicios en diferentes localidades de la ciudad.

Las características de las cerraduras electrónicas modernas Los modelos electrónicos mejor valorados en el mercado son las cerraduras inteligentes, también conocidas como smart lock. Estos pasadores se instalan como pomos y se conectan al móvil a través de Bluetooth o wifi. Gracias a esto, es posible gestionarlos mediante una aplicación. Este tipo de cerraduras se incorporan sobre todo en apartamentos de lujo debido a su confiabilidad.

El objetivo de los ejemplares es poder abrir la puerta a familiares o conocidos incluso cuando el propietario no se encuentra en casa. También sirven para quitar el seguro automáticamente cuando el dueño está llegando. Los productos más avanzados envían notificaciones al móvil cada vez que son activados.

De igual forma, las cerraduras electrónicas se han convertido en importantes aliadas en edificios empresariales, sanitarios y residenciales, ya que a través de códigos tecnológicos, las cerraduras programables pueden abrirse y cerrarse según la franja horaria establecida.

¿En qué situaciones es necesario un servicio técnico de cerraduras electrónicas? Al igual que las cerraduras tradicionales, las electrónicas no están exentas de problemas. Los modelos que dependen de un móvil no pueden manipularse manualmente. En caso de que el dispositivo se quede sin batería o se haya perdido, robado o hurtado, es necesario contactar un servicio técnico especializado para que la puerta abra.

Otra situación tiene que ver con las fallas de unidad de control o del dispositivo de reconocimiento. A pesar de que son poco probables, estos defectos necesitan ser corregidos en sus componentes electrónicos.

Cerrajeros en Barcelona ofrece asistencia para resolver este tipo de problemas. Además de los servicios de instalación y reparación, la empresa es especialista en aperturas de puertas que se bloquean.

El negocio tiene presencia en los barrios Sants y Eixample de Barcelona. También es posible contratar a los expertos en los distritos de Gracia y Nou Barris y en los municipios de Hospitalet de Llobregat​​​ y San Cugat del Vallés​​​.

La modernización de las cerraduras electrónicas sigue cobrando importancia en los distintos recintos. Por eso, estar informado sobre las funciones y el mantenimiento que implican representa una herramienta para adaptarse al futuro.



