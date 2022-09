La app de SIGNply permite firmar de forma digital en clínicas profesionales Emprendedores de Hoy

Durante los últimos años, las empresas progresivamente han ido abandonando el uso del papel, a favor de lo digital. El sector sanitario es uno de los sectores que está trabajando e invirtiendo fuertemente en la digitalización de procesos.

Muchos procesos de clínicas requieren firmas de sus pacientes y de su personal. Para cubrir estas necesidades, la empresa SIGNply ha desarrollado una app que facilita la firma digital de documentos electrónicos, con todas las garantías de seguridad, según las normas de la UE, Estados Unidos y LATAM.

Beneficios de las firmas digitales en clínicas profesionales Para las clínicas profesionales es importante la comodidad y bienestar del paciente. En este sentido, además de tener la última tecnología en salud y mejores médicos, las clínicas logran una ventaja mejorando la atención administrativa los pacientes. Es así como se puede ver cada vez más interacción digital entre las clínicas, como pedido de citas digitales o historia clínica electrónica. Para que estos documentos vivan en el mundo digital es imprescindible firmar digitalmente a través de plataformas móviles con las que puede hacerse en cualquier momento y lugar. En vista del avance que está teniendo la digitalización y de todas las ventajas que esta proporciona, las clínicas no pueden permitirse seguir limitadas al uso del papel, y menos ahora que el resto de los sectores están avanzando cada vez más en esta tecnología.

La app de SIGNply para la firma digital en clínicas profesionales no solo ayuda a mejorar la experiencia del paciente, sino que además sirve para firmar consentimiento médico, presupuestos, documentos LOPD, telemedicina, informes clínicos, mandatos SEPA y mucho más. Todo esto favorece una mayor eficiencia de los procesos de la clínica, a la vez que se aumenta la productividad del personal.

Garantías jurídicas y legales que ofrece esta app de firma digital SIGNply es una app que permite, además de firmar digitalmente cualquier tipo de documento, enviar y almacenar de manera sencilla y segura los contratos y acuerdos del usuario, en este caso la clínica. La app está desarrollada también para poder integrarse a la propia aplicación de cada clínica, CRM o gestor de documentos digitales que utilicen. Adicionalmente, contactando con el equipo de esta empresa, las clínicas profesionales pueden solicitar una versión personalizada de la app que se adapte mejor a sus necesidades. No obstante, uno de los aspectos que más destacan de esta aplicación es la seguridad y las garantías legales que ofrece, al cumplir los más altos estándares de seguridad y validez jurídicas según las normativas de la Unión Europea, Estados Unidos y Latinoamérica. A esto hay que sumar su capacidad de recoger fielmente los datos biométricos del usuario y de garantizar que después de firmar ningún documento pueda ser modificado.

Por último, la app de SIGNply ya está disponible para su descarga a través de las principales tiendas de aplicaciones actuales; Google Play Store, App Store y en la App Gallery de Huawey. Su versión gratuita permite firmar hasta 100 documentos al mes, siendo una de las mejores alternativas de firma digital para clínicas profesionales hoy en día.



