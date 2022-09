Muk Barcelona abre una nueva tienda en el centro de Barcelona donde personalizan la funda del móvil en solo 5-10 minutos Emprendedores de Hoy

lunes, 12 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Tras un notable éxito en su primer establecimiento en Barcelona, la empresa Muk Barcelona ha iniciado su proceso de expansión por esta ciudad, teniendo lugar la apertura de una nueva tienda. Esta compañía, dedicada a la creación y personalización de fundas para móviles en 5-10 minutos, se ha esmerado por diseñar un nuevo espacio cómodo, intuitivo e instagrameable.

Su intención es llegar al mayor número de personas posible que deseen personalizar su funda de iPhone prácticamente al instante. Su cliente ideal es aquel con personalidad y sin miedo a mostrar al mundo su estilo con su funda de móvil personalizada.

Una nueva tienda en Barcelona en la cual personalizar la funda al momento Con la apertura de una nueva tienda de Muk Barcelona en pleno centro de la ciudad, se abre un espacio único y diferente en el cual se crean fundas personalizadas para iPhone en tan solo unos pocos minutos.

Allí, las personas podrán diseñar a medida su funda según sus gustos, pudiendo elegir entre una muy amplia variedad de estampados vivos y colores llamativos. Además, todas sus fundas cuentan con acabados diferentes para diseños personalizados, son de una excelente calidad y tienen precios ajustados y accesibles para cualquier usuario. En su amplio catálogo, se pueden encontrar, por ejemplo, fundas en color, transparentes o de tipo espejo.

Ofreciendo este servicio ahora en 2 tiendas en Barcelona, la empresa no solamente logra una importante ventaja sobre sus competidores, sino que además asegura la satisfacción total de sus clientes. Y es que cada diseño que ofrece es único y exclusivo para cada usuario, con la sencillez y el valor añadido que representa el hecho de no tener que esperar tanto para tener una funda que represente su estilo y sus gustos.

¿Qué se puede encontrar en la nueva tienda de Muk Barcelona? En términos de artículos, al igual que en su primera tienda y en su página web, la firma ofrece distintos modelos de fundas que se pueden personalizar. Concretamente, están disponibles las fundas con cuerda, sin cuerda y hasta las biodegradables, fabricadas a partir de materiales ecológicos. Además, está disponible toda la variedad de colecciones que han lanzado hasta ahora al mercado, como por ejemplo la Violeta X Muk, que destaca por sus vivos y llamativos colores, diseños atractivos y que, sin duda, destacan en el catálogo.

También es una excelente opción para conseguir este regalo de última hora en el último momento, además, con el toque personal, ya que se pueden personalizar. En 15 minutos, es posible llevarse una carcasa única e irrepetible.

En conclusión, una funda personalizada para móvil siempre será un acierto, no solo porque protege el teléfono de golpes, sino porque aportan un aspecto único que refleja la personalidad del usuario. Por eso, si se está buscando una de estas fundas para dar más estilo al móvil, una muy buena alternativa para obtener una es visitando la nueva y exclusiva tienda que ha abierto Muk Barcelona.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cuáles son las diferencias entre proindiviso y condominio en un bien inmueble? ¿Cómo vender un piso sin preocupaciones?, por Batuecas Para quienes quieran bienestar y salud, el ejercicio físico en Muévete Conmigo es una gran opción ¿Qué ventajas ofrecen las cerraduras electrónicas? Tres modelos de negocio que todo emprendedor debe conocer