La nueva Ley de Segunda Oportunidad, más ágil para poner fin a las deudas

La inflación, que en julio de 2022 marcó un récord interanual superior al 10 %, el cual no se alcanzaba en España desde 1984, es un fenómeno que afecta directamente a la economía familiar al perder liquidez ante el aumento del coste de vida.

En este contexto, los problemas de deudas se multiplican. Afortunadamente, las refinanciaciones a tasas inconvenientes y las soluciones poco profesionales están perdiendo espacio ante las posibilidades que ofrece un recurso legal como la Ley de Segunda Oportunidad.

Por este medio, un deudor puede conseguir una solución definitiva avalada por la ley. Ahora bien, no todas las personas cumplen con los requisitos que marca esta normativa vigente desde 2015 y con la nueva modificación que entra en vigor a finales de septiembre.

Quiénes pueden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad Según explica Miguel José Vecchione Ayesteran, CEO director y mediador de EnrutaTuDeuda y la empresa Treban Consultores, la Ley de Segunda Oportunidad permite que cualquier particular, pequeño empresario o autónomo vuelva a empezar de cero si su situación financiera es insostenible. Para esto, el deudor tiene que demostrar voluntad de pago y proponer a los acreedores un plan de cuotas adaptadas a su capacidad de afrontarlas. La presentación del mismo es llevada adelante por un mediador concursal designado por la autoridad competente, aunque este trámite extrajudicial solo será obligatorio en el caso de los clientes que tengan bienes.

En el caso de que los acreedores no acepten el plan o directamente no se presenten en la instancia de mediación, un juez podría determinar la exoneración. Anteriormente, y hasta que entre en vigor la nueva ley, los particulares cumplimentaban este trámite ante juzgados de primera instancia y los empresarios y autónomos lo hacía ante la justicia mercantil; con la modificación, todos los casos irán al juzgado de lo Mercantil, lo que hará mucho más ágil la tramitación de estos expedientes.

¿Cuáles son los requisitos? Para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, la deuda estimada no debe superar los 5 millones de euros. Además, el deudor no puede tener antecedentes penales por delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico. Tampoco puede haber sido encontrado culpable en causas de falsedad documental o que afecten a la Hacienda Pública, la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores en los últimos 10 años. Por último, es condición no haber tramitado u obtenido un beneficio similar en los últimos 5 años.

A través de un análisis completo es posible determinar si se cumplen o no los requisitos de esta ley.

Gracias a Ley de Segunda Oportunidad es posible dejar atrás las deudas para poder volver a crecer.