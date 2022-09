Planchas verticales, una buena opción para el cambio de armario en septiembre Emprendedores de Hoy

El planchado es una de las tareas más engorrosas de los quehaceres del hogar. Este proceso, aunque es necesario, puede ser abrumador cuando no se tiene experiencia usando el electrodoméstico.

Una solución eficaz a dicho problema son las planchas verticales, con un sencillo sistema que emite vapor y facilita la tarea de planchar en poco tiempo.

Entre las compañías especializadas en la comercialización de las mismas resalta Mellerware, con un amplio catálogo que incluye la plancha vertical Steamy, reconocida por su efectividad, capacidad de vapor continuo y la revolucionaria cualidad de estar lista para realizar su función en solo 85 segundos.

Una opción acertada para cuidar la ropa: las plantas verticales Con la llegada de septiembre y la vuelta al cole y a la oficina se hace imprescindible vestirse con prendas libres de arrugas, en perfecto estado. La vuelta a la cotidianidad, lejos del desparpajo y la libertad del verano, requiere vestir profesionales e impolutos con ropa que genere una buena impresión en los demás. En ese sentido, las planchas verticales constituyen un sistema de planchado ágil, fiable y más efectivo que las planchas convencionales, al disponer de un sistema de vapor que puede ser aplicado con una sola mano en poco tiempo.

La plancha vertical Steamy de Mellerware, por ejemplo, cuenta con 2280 W de potencia y un depósito de 2 litros de agua que garantiza disponer de la cantidad de vapor necesaria para eliminar arrugas, olores y desinfectar cualquier prenda simultáneamente. Además, es adaptable para funcionar como plancha horizontal y tiene una garantía de 3 años.

Ventajas de las planchas verticales Una gran ventaja de las planchas verticales es que, para usarlas, no hace falta descolgar la ropa para proceder a planchar, lo cual hace la labor más cómoda y simple. Asimismo, este tipo de planchas es ideal para tratar ropa con tejidos delicados, ya que al no estar pegada a la tela permite conocer con precisión cómo va el proceso, evitando las temidas quemaduras.

Por otro lado, con una plancha vertical se reduce considerablemente el tiempo del planchado, se logra un resultado eficiente y se evita el dolor de espalda. De la misma forma, con este sistema de planchado se mantiene la ropa libre de ácaros y se pueden planchar directamente cortinas o cualquier textil del hogar.

La plancha vertical Steamy cumple con todos esos requerimientos y ofrece una eliminación del 99 % de los gérmenes, bacterias y olores presentes en las prendas. Además, se calienta en poco más de un minuto, dispone de una duración de vapor de 55 minutos y cuenta con cabezal giratorio de 360º, detector de falta de agua y sistema antical.

Las planchas verticales son las preferidas por las tiendas de ropa por su funcionalidad, tamaño y portabilidad, ya que pueden transportarse fácilmente de un lugar a otro sin problemas. Se trata de un pequeño electrodoméstico que cuida las prendas, ofrece comodidad y evita el uso de las tablas de planchar o mesas.



