¿Cómo evitar que entre un okupa en casa?

lunes, 12 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

La okupación en el territorio español es una realidad preocupante para los propietarios de inmuebles. Teniendo en cuenta este complejo escenario, los dueños de viviendas se ven inmersos en un difícil proceso para recuperarla.

Frente a este gran problema que causan los okupasen la mayoría de ciudades de España, las puertas antiokupa o puertas anti ocupación, se presentan como una de las medidas de seguridad a las que pueden recurrir los propietarios de las viviendas.

La empresa Puertas Antiokupa realiza la instalación de este tipo de elementos en toda la península. También brinda al cliente una completa asesoría para proteger la vivienda de una posible ocupación.

Las okupaciones, el gran problema de los propietarios de vivienda en España La ocupación ilegal es un problema que afecta cada vez a más personas. Según los últimos datos oficiales disponibles, las ocupaciones en España han aumentado en un 40% en los tres últimos años.

En este país, la okupación es un delito recogido en el Código Penal que se puede pagar hasta con cárcel. Sin embargo, el proceso legal para la desocupación de la vivienda no es tan sencillo, ya que puede llevar mucho tiempo, gastos y la preocupación que puede generar esta situación.

De la misma manera, hay que tener en cuenta que, aunque el perfil mayoritario del okupa es una persona sin recursos que no puede afrontar el pago de una vivienda, también existen quienes proceden de mafias organizadas y pueden causar destrozos al inmueble.

Recomendaciones para que los okupas no invadan las viviendas en España Una de las medidas para evitar que una vivienda deshabitada sea ocupada es su arrendamiento. Esto, además de mantenerla legalmente ocupada, permite solucionar algunos gastos. También existe la opción de acudir con frecuencia al inmueble. En caso de no poder hacerlo, deja encargado a un vecino o persona de confianza, para que esté pendiente si alguien se acerca o hay movimientos o ruidos raros al interior de este.

La instalación de puertas antiokupas representa una medida de protección adecuada. Estos objetos se caracterizan por ser muy resistentes y disponer de niveles de seguridad más altos que los artículos de entrada estándar.

La empresa Puertas Antiokupa elabora estos productos con plancha de hierro macizo, de 3 milímetros de grosor y con un peso de 90 kilogramos. Esto las convierte en una barrera infranqueable para evitar a los okupas. Además, la empresa cuenta con el servicio de alquiler de puertas antiokupas que incluye también la desinstalación.



