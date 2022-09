Las ventajas de los colchones para bebé antivuelco de Cool-Dreams Emprendedores de Hoy

En la actualidad, disponer de medidas de protección para el cuidado de los más pequeños de casa resulta esencial para garantizar su calidad de vida y evitar golpes y caídas. En ese sentido, son muchas las ventajas del uso de una barrera antivuelco para bebé.

Cool-Dreams es una compañía que se ha especializado en cunas colecho y en el descanso del bebé, por lo que cuenta con un amplio catálogo de productos para el dormitorio de los más pequeños, entre los que figura un novedoso colchón antivuelco ideal para practicar un colecho seguro. Su sistema se integra eficazmente a la estructura del colchón para que no haya movimientos de riesgo.

Ventajas del uso de una barrera antivuelco para el cuidado del bebé La principal función de los colchones para bebé antivuelco es evitar que el bebé se desplace hacia el borde de la cuna mientras duerme y lo sobrepase.

El colchón para bebé antivuelco de Cool-Dreams cumple perfectamente con esta función, gracias a una cuña de espuma integrada que hace de barrera para que el bebé no salga al exterior cuando la cuna está en modo colecho.

Además, por su estructura firme con un bloque integrado en su núcleo, el colchón antivuelco que comercializa esta compañía española es inamovible, seguro y efectivo, puesto que su sujeción es total. Este factor postural es relevante, porque la correcta postura corporal al dormir es esencial para que los menores tengan un sueño reparador y crezcan sanamente. De hecho, según recomiendan expertos en pediatría y organismos como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), la adecuada posición de un bebé al dormir previene el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL).

Tan solo en España, 1 de cada 1000 bebés muere de muerte súbita, por lo que tomar medidas efectivas, como el uso de barreras antivuelco, es indispensable. El colchón antivuelco de Cool-Dreams evita que los pequeños se salgan fácilmente de su cuna, se sientan atrapados y cambien constantemente de postura. Asimismo, sirve para cualquier cuna, ya que ocupa la dimensión justa para la optimización del espacio de descanso.

Por otro lado, las avanzadas tecnologías que incorpora el colchón antivuelvo de Cool-Dreams aumentan la transpirabilidad, lo cual reduce el riesgo de asfixia del bebé y, por tanto, también disminuye el riesgo de muerte súbita.

Como otros productos textiles de Cool-Dreams, el colchón para bebé antivuelco cuenta con certificaciones de gran prestigio como la OEKO-TEX y CertiPUR, que avalan su calidad y aseguran que el colchón esté libre de sustancias tóxicas.

Colchón antivuelco para el bienestar y la seguridad de los bebés De acuerdo con diversos estudios, la mejor postura para que un bebé duerma es boca arriba. Dicha posición es 5 veces más segura que dormir boca abajo y 2 veces más que dormir de lado. En ese sentido, el colchón antivuelco de Cool-Dreams facilita la postura boca arriba por su composición, su textura de espuma supersuave y su platabanda de tejido 3D altamente transpirable.

Una gran ventaja de este colchón es que su barrera antivuelco viene integrada en el mismo y no se trata de una estructura aparte o separada. Contiene un tejido strech blanco con aloe vera de 200 gramos por ambas caras y ha sido acolchado en continuo con fibra de 150 gramos.

Gracias a su curva ascendente, que coincide con uno de los laterales del colchón con la cuna, este sistema de descanso para bebé garantiza el bienestar del menor evitando cualquier susto.



