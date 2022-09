¿Por qué elegir a OROC como compañía telefónica? Emprendedores de Hoy

El teléfono móvil es hoy día una herramienta fundamental no solo para comunicarse, sino también para navegar en internet, estudiar y trabajar, entre muchas otras funciones. Por esta razón, es imprescindible contar con una compañía telefónica que proporcione una buena cobertura y garantice la conectividad a alta velocidad. En este sentido, el operador OROC ofrece una variedad de tarifas móvil, sin restricciones en las llamadas, a precios competitivos ybajo la red e infraestructura de Orange.

Múltiples ofertas en tarifas de móvil Entre las distintas ventajas que ofrece contratar cualquiera de las tarifas de móvil de OROC, destaca la posibilidad de realizar llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales, con una cobertura garantizada por la red de Orange.

Además, OROC cuenta con una campaña de captación por la que los nuevos usuarios pueden navegar por internet a máxima velocidad y sin límites hasta Navidad. La promoción «¡Pásate a OROC!, con datos y llamadas ilimitadas por 12 euros mensuales», presenta una gran relación entre calidad, servicio y precio del mercado de las telecomunicaciones. A partir del 26 de diciembre de 2022, las personas que contraten este servicio dispondrán de 40 gigas y llamadas sin límite o podrán elegir otra de las tarifas de móvil, siempre y cuando no se trate de OROC10.

Al mismo tiempo, otro de los beneficios que otorga esta compañía es la portabilidad numérica en un plazo de 48 horas, con la entrega de la nueva SIM por mensajería un día después de la contratación.

¿Por qué elegir el servicio de OROC? Existen varios motivos por los que es recomendable escoger OROC como compañía telefónica. En primer lugar, sus ofertas son reales, por lo que los clientes no recibirán ninguna sorpresa desagradable con las facturas a fin de mes. Cabe destacar también que, a través dela aplicación móvil «Mi OROC», disponible de forma gratuita para iOS y Android, los usuarios pueden acceder a su área para descargar sus facturas y controlar sus gastos y consumos en tiempo real.

Por otra parte, considerando todos los beneficios y características que ofrecen sus planes, esta compañía cuenta con una tarifa accesible y competitiva dentro de las que se ofrecen en el mercado español.

Por último, OROC destaca por asesorar de forma personalizada a sus usuarios. Los agentes de la empresa son personas, no máquinas ni robots, que ofrecen la información necesaria para que sus clientes elijan la tarifa que mejor se adapte a sus necesidades y así ahorren en su factura mensual.



