¿Por qué no comprar una vivienda a un particular? La Casa Agency El Clot explica los pros y los contras

A veces las personas deciden vender su propiedad a través de anuncios publicitarios en la callo o en internet, sin contar con una agencia o con un agente inmobiliario.

Este proceso de venta se le conoce como FSBO (for sale by owner) y, aunque no es ilegal, resulta un riesgo para los compradores, ya que puede tratarse de un robo o estafa. Por ello, es recomendable buscar, seleccionar y comprar una vivienda con agencias inmobiliarias profesionales como La Casa Agency El Clot, las cuales ofrecen mayor seguridad, eficacia y rentabilidad.

Por qué no se recomienda comprar inmuebles a particulares Jean Paul Cherigny, director de La Casa Agency El Clot, menciona que comprar una vivienda con un particular sin la mediación de un agente inmobiliario puede resultar un riesgo al firmar los acuerdos legales. Por lo general, las agencias inmobiliarias o profesionales del área revisan si existe algún riesgo en los documentos que atente contra los derechos de propiedad del comprador.

Además, cuando no se realiza una investigación previa y exhaustiva del vendedor, es muy fácil caer en estafas e incluso robos a mano armada. Las estafas pueden ser tanto en el entorno físico como online, ya que muchas plataformas de anuncios inmobiliarios no suelen controlar todo lo que ocurre durante el proceso de compraventa de una propiedad. Comprar un piso a un particular también representa un problema al acordar precios, debido a que estos se fijan en estimaciones y no en un análisis profesional del mercado. Por otra parte, en los procesos de ventas FSBO, no existen garantías que respalden cualquier incidente.

Ventajas de comprar una vivienda con agentes inmobiliarios Las agencias inmobiliarias tienen experiencia en la compraventa de una vivienda, por lo que contratarlas supone una gran ventaja si se busca adquirir una propiedad de manera segura y eficaz. La experiencia y conocimiento que brindan los agentes inmobiliarios es útil para las negociaciones, detectar estafas o robos, conseguir un precio justo y elegir la mejor opción de compra.

A su vez, este tipo de profesionales están en la capacidad de analizar las necesidades y objetivos de sus clientes y con base a ello construir un plan búsqueda certero. De esta manera, los compradores ahorran mucho tiempo en pensar cómo y dónde comenzar a buscar la vivienda que cumpla con sus expectativas. Acudir a agencias y agentes inmobiliarios como La Casa Agency El Clot para comprar una vivienda también resulta ideal para disponer de un amplio catálogo de todo tipo de propiedades en España. Como punto extra, empresas como esta siempre ofrecen un trato personalizado para que el proceso de compra fluya de manera confortable.

La Casa Agency El Clot y su equipo de profesionales saben cómo encontrar un equilibrio entre calidad, seguridad y economía durante la búsqueda y compra de una vivienda. Esto lo hacen de acuerdo al presupuesto y necesidades del usuario para que el mismo pueda obtener el mayor número de beneficios en el proceso.