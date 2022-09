¿Cuáles son los beneficios de la alimentación húmeda para gatos? Emprendedores de Hoy

La alimentación húmeda para gatos es un elemento fundamental en su dieta porque dispone de varios beneficios. Una ración por día facilita su digestión, les ayuda a evitar los gases y el mal olor de sus desechos. La marca Lenda afirma que también mejora las cantidades de ingesta en los animales sin necesidad de consumir más calorías.

Esta característica es beneficiosa para las mascotas que han sido esterilizadas, las cuales tienen una falta de apetito debido a las hormonas sexuales. Otra ventaja es que la comida húmeda supone la disminución de problemas urinarios en estos animales.

Inspirados en los guisos de la abuela Lenda Foodie es una división de Lenda, una empresa española que fabrica alimentación húmeda para gatos y perros presentada a través de recetas elaboradas cuidadosamente. Utilizan pescados, frutos del mar, carne vacuna y aves para ofrecer alternativas a las mascotas. Aseguran que sus comidas están inspiradas en los “guisos de la abuela”, es decir, platos cocinados en su propio jugo con mucha salsa y sabor.

Esto es vital para los gatos, ya que no tienden a ingerir toda el agua que necesitan. Por eso, la comida húmeda que contiene jugo aporta un importante porcentaje de hidratación extra necesario para los felinos. Para que un alimento entre en esta categoría el nivel de humedad debe ser mayor al 60 %.

Un aspecto importante para la buena alimentación de los gatos es que su comida sea lo más natural posible. Teniendo en cuenta esta recomendación de los médicos veterinarios, Lenda Foodie ofrece recetas sanas y 100 % naturales. Los platos no contienen conservantes, aromatizantes, colorantes ni potenciadores químicos de sabor. Para cocinar solo trabajan con productos de proximidad frescos.

Las recetas de Lenda para las mascotas La línea Lenda Foodie para gatos incluye elementos valorados por estas mascotas. El Salpicón de Marisco, por ejemplo, es un aperitivo marinero que contiene atún y gambas. Por otro lado, en la Zarzuela Marinera también está presente el atún, pero combinado con el calamar.

Las Delicias de Pavipollo combinan el pavo y el pollo con hierbas aromáticas que resaltan su sabor. Para los felinos que prefieren gustos más intensos, Lenda Foodie tiene el Pastel Campero, que mezcla la carne vacuna y de pato. Todo viene en un guiso aderezado también con hierbas aromáticas.

Los profesionales de la firma aseguran que su objetivo es ofrecer una experiencia alimenticia distinta cada día y que no sea una rutina. Por eso, dedican mucho tiempo a la selección de ingredientes de primera calidad. También procuran combinarlos en recetas que aporten nutrientes sin sacrificar su sabor.



