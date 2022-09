Biocool bioclimatiza los centros educativos aportando aire fresco, sano y de calidad Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

La clave para crear un ambiente saludable en los centros educativos, en el que los niños se sientan cómodos y puedan tener un mayor rendimiento, son las condiciones climáticas.

Los espacios en los que se desarrollan las actividades escolares suelen tener grandes dimensiones, por lo que el uso de aire acondicionado tiene un coste elevado. Además, es necesario tener en cuenta que este sistema tiene muchos inconvenientes, como la sequedad, los cambios bruscos de temperatura y la no renovación del aire, lo que puede provocar problemas dérmicos y respiratorios en los estudiantes, entre otras alteraciones.

Para dar solución a estos inconvenientes Biocool, marca líder en climatización evaporativa especialista con más de 20 años de experiencia en bioclimatización, ha lanzado al mercado el Biocool Air Quality System. Con este sistema de bioclimatización, se consigue un aire fresco, limpio, sano y de calidad, con consumos energéticos mínimos en el interior de las aulas, zonas comunes, pabellones, comedores…

Se han solucionado el problema del calor en un gran número de colegios cuyos beneficios aportados se pueden escuchar en boca de los propios usuarios con sus testimonios sobre la bioclimatización de sus instalaciones

Los equipos Biocool para la bioclimatización de los centros educativos El Air Quality System de Biocool representa una excelente opción para el día a día, debido a que genera un ambiente confortable y saludable. Funciona imitando el proceso natural de la brisa del mar, por lo que produce bienestar no solo en las aulas, sino también en cualquier instalación tanto exterior como interior. Ejemplo de ello son los laboratorios, pabellones, cocinas o comedores.

La bioclimatización emplea aire natural que al entrar en contacto con un filtro mojado se enfría y entra en las instalaciones limpio y hasta 12 °C más frío, comparado con la temperatura exterior. Para la realización del proceso se utiliza agua natural, por lo que es ecológico y sostenible. Además, el sistema es muy beneficioso para personas con problemas asmáticos, debido a que desplaza el polvo y los olores fuera del edificio y permite tener las ventanas abiertas.

El sistema de Biocool cumple un papel clave en la climatización de los centros educativos de España. Hasta la fecha, cuenta con más de 1.000 colegios proyectados buscando generar un ambiente fresco para maximizar la productividad y el bienestar de las personas que los integran.

Biocool ofrece soluciones de climatización para cualquier espacio Biocool cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de productos, servicios y proyectos de climatización. La innovación y el desarrollo constante son características que le han llevado a convertirse en una marca líder en climatización evaporativa.

Además de centros escolares, la firma aporta soluciones en todo tipo de instalaciones. Por lo tanto, es posible contratar sus servicios para la climatización de centros y naves comerciales, pabellones deportivos, salsas de juego y zonas recreativas, concesionarios y talleres de coches, bodegas de vino o hasta viviendas.

Biocool es un ejemplo de tecnología eficaz no contaminante, gracias a su bajo consumo energético y a la ausencia de emisiones de gases refrigerantes en su funcionamiento, lo que le ha llevado a convertirse en un modelo ecológico avanzado para climatizar de forma responsable y eficiente.



