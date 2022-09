Cuáles son las diferencias entre la medicina estética y la cirugía estética, por el Doctor Luigi Grossi Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Es común que las personas piensen que la cirugía estética es igual a un tratamiento estético; sin embargo, es un error. Pese a que los servicios ofrecidos son parecidos, la medicina estética es más accesible a todos los presupuestos y es menos invasiva.

En esta, se aplican pequeños tratamientos instantáneos que tienen como finalidad mejorar, reducir, aumentar o equilibrar alguna parte del cuerpo.

Doctor Luigi Grossi y su equipo se especializan en la aplicación de este tipo de tratamientos. Además, para llevar a cabo los procedimientos, los pacientes cuentan con un equipo médico sobrecualificado con una amplia experiencia en el sector.

¿Medicina estética o cirugía estética? Entre el trabajo realizado por un médico estético y un cirujano existen diferencias muy marcadas, ya que la labor que realizan no conlleva el mismo procedimiento, técnica y preparación.

Por un lado, la cirugía estética es un ámbito de la cirugía plástica aplicado normalmente en pacientes sanos que desean cambiar su aspecto físico, ya sea buscando una mayor armonía facial o corporal, o revertir determinados signos de envejecimiento. Por otro lado, también está orientada a mejorar el aspecto físico y la función de personas con anomalías congénitas, o bien, que son consecuencia de accidentes o enfermedades. Un ejemplo de esto son tratamientos como la rinoplastia, mamoplastia o una abdominoplastia, cuya complejidad es mayor que un pequeño retoque y solo puede ser ejecutada por un cirujano.

Asimismo, cabe destacar que se diferencia de la medicina estética en un punto fundamental: la intervención quirúrgica. En esta área, se busca corregir alteraciones del aspecto de una persona con procedimientos mínimamente invasivos. Se enfoca principalmente en tratamientos faciales y corporales, tales como el rejuvenecimiento facial, la disminución de grasa localizada o la mejora de imperfecciones.

Tratamientos faciales y corporales no invasivos con el Dr. Luigi Grossi El profesional Dr. Luigi Grossi, quien trabaja en Palamós, Platja D’Aro, Figueres y Olot, se especializa en mejorar la imagen de las personas sin ningún tipo de tratamiento invasivo. Además, los trabajadores que le acompañan componen un equipo de profesionales de la belleza con una amplia experiencia en la aplicación de tratamientos faciales y corporales de última generación.

Mediante el uso de láser, HIFU y otras técnicas, el equipo de la clínica ayuda a reducir las líneas de expresión, manchas y arrugas. Con esto, se mejora el aspecto del rostro y de la piel, permitiendo que el paciente se sienta a gusto con su apariencia. También realizan tratamientos corporales cuya finalidad es reducir la grasa localizada en abdomen, piernas y glúteos. De la misma forma, emplean el láser para estimular el crecimiento de nuevas fibras de colágeno en la piel del rostro, así como para la eliminación de tatuajes en todo el cuerpo.

Acudiendo al Dr. Luigi Grossi es posible corregir las imperfecciones faciales o corporales que se requiera, con la ayuda de profesionales que buscan los resultados más naturales y menos invasivos posibles, pero efectivos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Por qué es importante contar con un cerrajero? Los beneficios de instalar puertas antiokupas en Barcelona y alrededores Elegancia en cualquier look con los guantes de piel de Santacana ARH ECONOMIST y la importancia del capital humano en una empresa MIM HABITS y los beneficios específicos de consumir rebanadas de pan diariamente