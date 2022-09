La calidad de los productos de cosmética de Nonna Cosmetics

El cuidado de la piel implica un seguido de acciones con productos de calidad de forma diaria, como el cumplimiento de una adecuada rutina facial tanto de día como de noche.

Si bien hay productos para determinadas áreas del cuerpo, los objetivos generales consisten en mantener una buena hidratación, garantizar la luminosidad y fortalecer la función barrera propia del órgano.

En esa línea trabaja Nonna Cosmetics, una empresa desarrollada por dermatólogos y farmacéuticos especialistas en la creación de productos de cosmética. Estos son elaborados a partir de tecnología puntera y con ingredientes de calidad, que les convierten en una solución más efectiva y saludable, con resultados para todo tipo de pieles.

La importancia de la cosmética de calidad para el cuidado de la piel Ante un mercado cada vez más exigente, el desarrollo de la dermocosmética se encuentra en pleno auge. Se trata de productos que se destacan tanto por sus beneficios estéticos como por su impacto en la salud de la piel.

La filosofía de Nonna se basa en una cosmética inteligente, basada en la combinación de cuestiones vinculadas tanto a lo natural como a lo sintético. El objetivo es mezclar lo mejor de ambos mundos para ofrecer productos de calidad para cualquier tipo de piel.

Es importante destacar que antes de salir al mercado para la venta, este tipo de productos atraviesan diversas etapas de controles hasta que son avalados por profesionales de la dermatología. En Nonna, trabajan bajo esa normativa y eligen de forma cuidadosa cada uno de los activos, las concentraciones y pH.

La gran variedad de productos de Nonna A través de su plataforma web, la empresa ofrece un amplio catálogo de productos aptos para el cuidado de la piel. Uno de ellos es el GGlow, una crema compuesta por ácido glicólico, niacinamida y pantenol. Entre sus beneficios, destacan la exfoliación y rejuvenecimiento natural de la piel, renovación de la apariencia de la piel dañada y atenuación de las manchas.

Otros de los productos en stock son el booster antioxidante con vitamina C, la crema hidrante con ácido hialurónico Power C y el agua micelar W. Además, se ofrecen kits de rutinas, como AM & PM, Full PM, Antiage PM y AM simple. En todos los casos, se trata de productos probados dermatológicamente, que contienen activos encapsulados en liposomas, lo que permite que sean sumamente efectivos. Por todo ello,

Nonna Cosmetics se ha convertido en sinónimo de tendencia, calidad y alta tecnología para el cuidado de la piel.