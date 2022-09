¿Cuáles son los gastos de constitución de hipoteca?, por Duplo Capital Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

A la hora de comprar una propiedad, el precio de un inmueble no es el único gasto que hay que afrontar.

En este sentido, también es necesario considerar los impuestos y el gasto de constitución de hipoteca, si es que se recurre a uno de estos productos financieros para solventar la operación.

Gracias a los servicios de Duplo Capital es posible calcular las condiciones de una hipoteca para planear de antemano, y de forma sencilla, los gastos de una operación de compraventa inmobiliaria. Esta empresa cuenta con un calculador online que emplea preguntas simples y rápidas para obtener un cálculo aproximado. También ofrecen la posibilidad de acceder a un presupuesto personalizado para concretar el sueño de comprar una casa o un piso.

“No hacemos magia, hay hipotecas que no podremos conseguir, pero sí conseguimos muchísimas hipotecas a clientes que creían imposible poder comprar nada”, aseguran Marta Peña y Jaume Coll, los CEO de esta empresa.

¿Cómo se calcula el gasto de constitución de hipoteca? Los gastos principales de constitución de una hipoteca son los honorarios de la notaría, la escritura de la propiedad y las copias necesarias, la inscripción en el Registro de la Propiedad, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD), el coste de gestión de compraventa del inmueble y la tasación del préstamo hipotecario.

Ahora bien, algunos de estos gastos deben ser pagados por la entidad financiera o el banco que otorga la hipoteca, mientras que otros tienen que ser abonados por el hipotecado. La reforma en la Ley Hipotecaria de 2019 y distintos fallos jurídicos producidos desde entonces han aliviado la carga de las personas que solicitan una hipoteca para comprar una vivienda.

De esta manera, las entidades financieras o los bancos deben pagar la tasación, la notaría, los gastos de gestoría, el IAJD y el registro de la propiedad. A su vez, el hipotecado debe afrontar el coste de las copias de la escritura, a un precio de 30 € por unidad, y las comisiones de apertura, amortización anticipada y subrogación.

Otros gastos que es necesario cubrir para comprar una propiedad Para cerrar una operación de compraventa de un inmueble de segunda mano también hay que pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). La cantidad depende de cada comunidad autónoma y varía en función de la ubicación de la propiedad. Hoy en día, esto supone un gasto de entre el 6 y el 10 % del total del precio de la vivienda.

Cuando se trata de una casa o piso de obra nueva, el impuesto aplicable es el IVA. El coste es del 10 % de forma general y, en caso de ser una vivienda de protección oficial, es posible acceder a una reducción de hasta el 4 %.

A través del sitio web de Duplo Capital es posible acceder a un cálculo del gasto de constitución de hipoteca de forma rápida y sencilla. Además, esta empresa brinda servicios de intermediación para clientes que necesitan una hipoteca y tienen dificultades para conseguirla.



