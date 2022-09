Minimo, el jersey de cuello vuelto llevado al mínimo Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

En el sector de la moda suelen entran en tendencia prendas que destacan por su versatilidad para combinar cualquier look. Por ejemplo, el cuello vuelto es un elemento práctico y original para realzar cualquier outfit. A día de hoy, se puede encontrar en el mercado una pieza clásica, elegante y original que admite múltiples combinaciones y usos: el cuello vuelto de Minimo.

Una prenda única y de calidad El cuello vuelto de Minimo, patentado y protegido en toda Europa, nació en el año 2017 a partir de la idea de uno de los integrantes de la empresa familiar y con el propósito y la ilusión de revolucionar el sector de la moda con un producto innovador, diferente y de calidad.

Una vez ideada la prenda, la familia se propuso buscar un punto de fabricación en España o Europa. Finalmente, lograron encontrar la fábrica ideal en Portugal y lanzaron Minimo al mercado en 2021.

El cuello vuelto se confecciona con un hilo procedente de Piamonte, denominado Viscosa Comfort y que fue inventado en el siglo XIX en Francia con el objetivo de imitar a la seda, haciendo que el producto destaque por su extrema suavidad y elasticidad.

Esto, a su vez, se traduce en una buena alternativa a las tradicionales bufandas o chales que muchas veces producen picor e incomodidad. Además, al ser fabricado de una sola pieza y sin costuras, tiene la ventaja de la practicidad en el momento de quitárselo, situación que no sucede con los jerséis de cuello vuelto originales.

Los cuellos de Minimo son el elemento clave para abrigar el cuello de forma sencilla y elegante. Asimismo, se pueden utilizar debajo de las camisetas y camisas, independientemente de la edad y el sexo, y están disponibles en blanco roto, azul marino, negro, rojo y gris. Igualmente, todos los productos de la marca se pueden encontrar en el sitio web y en sus tiendas físicas de Madrid.

Una idea exclusiva patentada en toda Europa En septiembre de 2017 surge el primer prototipo de Minimo y a partir de allí la empresa se ocupó de registrar la idea para protegerla en todo el continente Europeo. Finalmente, en el año 2018, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea les concedió la patente.

De este modo, la patente europea convierte a Minimo en una marca pionera en vestir y abrigar el cuello de hombres y mujeres, a la vez que lo convierte en un accesorio de calidad premium fácil de llevar. Esto último se obtiene gracias al hilo utilizado, el cual solo se fabrica en Biella, en la región de Piamonte, una zona de gran tradición en la producción de tejidos de alta calidad.

Así, el cuello vuelto de Minimo ofrece una experiencia auténtica de confort para combinar con elegancia cualquier look y realzar todo tipo de outfits.



