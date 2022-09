Elegancia en cualquier look con los guantes de piel de Santacana Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022

Los guantes, una prenda que se usa desde la antigüedad, es un símbolo de distinción y elegancia a la hora de vestir. Además de ser un complemento para protegerse del frío, siempre han sido un accesorio de moda imprescindible.

Después de una larga historia nace Santacana, una empresa cuyo origen se remonta a 1896 en que se abrió la primera fábrica en el Barrio de las Letras de Madrid. La marca se especializa en la fabricación de guantes de piel y guantes a medida, guantes tipo mitón, guantes con detalles especiales, entre otros tipos de guantería, siempre utilizando materia prima española y un proceso artesanal de fabricación.

Guantes de piel: cómo elegir el adecuado y qué ventajas ofrecen frente a diseños de otros materiales Los guantes de piel son un complemento que no puede faltar en un look clásico y elegante. El uso de esta prenda tiene como principal objetivo proteger la piel de agentes externos como golpes, humedad, sustancias dañinas, entre otros. Pero, más allá de la protección, los guantes de piel aportan un toque de elegancia y glamour.

Los guantes de Santacana, al estar fabricados con piel nacional de primera calidad, ofrecen otros beneficios, como la flexibilidad de la tela, la resistencia, la impermeabilidad, la durabilidad y el estilo propio de cada pieza.

Sus diseños son elegantes y transpirables, lo que evita que las manos se humedezcan al tener los guantes puestos. Asimismo, todos ellos permiten crear combinaciones originales con el uso de otras telas y prendas.

Firma española especializada en guantería: Santacana La marca Santacana fabrica este accesorio de moda, tanto para mujeres como para hombres, utilizando diversos tipos de materia prima de excelente calidad para obtener guantes adaptados a diferentes ocasiones.

La empresa, con sede en Madrid, confecciona guantes de piel para todo tipo de eventos, como bodas, fiestas y ceremonias, así como en otros materiales como lana y angora certificada y ecológica, entre otros. Los gorros, sombreros, ponchos y bufandas completan la selección de productos de la marca que se distinguen por su calidad.

En la tienda online de Santacana, los clientes pueden encontrar una gran variedad de modelos, colores y diseños de guantes para elegir el que mejor se ajuste a sus requerimientos y recibirlos cómodamente en su domicilio. Además, desde la página web aclaran que ofrecen atención personalizada para aquellos que no encuentren o no sepan combinar las diferentes opciones que presentan.

Santacana destaca por la excelente calidad del trabajo de sus artesanos, que han incorporado nuevos materiales, han mejorado las técnicas y se han adaptado al uso de nuevas tecnologías en el proceso de fabricación de los guantes, abriendo un espacio al diseño y la moda, pero dejar de lado la tradición artesanal que siempre les ha representado.



