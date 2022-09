Pulseras para hombre de MALOMALOTE para outfits con mucho estilo Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Cada día los complementos para hombre ganan más terreno en el campo de la moda masculina. Esto se debe a que son el sello que hace la diferencia entre un estilo y otro, dando un toque de elegancia y buen gusto que resalta la personalidad.

Entre los accesorios preferidos por los chicos se encuentran las pulseras de piedra natural. La razón principal de ello es que pueden llevarlas a diario, ya sea de manera casual o también con un look urbano sofisticado. Actualmente, existe un amplio abanico de complementos masculinos de este tipo, así como numerosas marcas de moda y joyerías dedicadas a su creación. Una de ellas es MALOMALOTE, una empresa que diseña y fabrica pulseras para dar un toque único al look de los hombres.

Su catálogo cuenta con varias colecciones, siendo una de las más destacadas la colección Calaveras, creada con la finalidad de aportar potencia y fuerza al estilo de los caballeros.

Colección Calaveras para poder ser un verdadero MALOMALOTE MALOMALOTE es una empresa joven, nacida con el objetivo de crear complementos para hombre y mujer originales que expresen la esencia de cada persona, porque ser un auténtico MALOMALOTE es cuestión de actitud. Para la elaboración de las pulseras, emplean materiales de la más alta calidad, seleccionados de manera cuidadosa.

En el caso de la colección Calaveras hacen uso de perlas de piedra natural, semipreciosas y lava volcánica. Estas se combinan con calaveras de acero inoxidable y madera natural de ébano o la concha de coco con grabados de calaveras, para dar un toque orgánico a sus diseños.

Este complemento es perfecto para completar el outfit de personas con un auténtico espíritu MALOMALOTE. En su catálogo disponen de una gran variedad de opciones con piedras de diferentes colores y tallas para ser seleccionadas de acuerdo con los gustos y preferencias de los usuarios. En lo que respecta a los precios, se pueden encontrar a costes que van desde los 25 € y varían dependiendo de los materiales empleados en su fabricación.

Un catálogo con más de 60 modelos de complementos para hombre En la actualidad, la tienda online MALOMALOTE dispone de más de 60 modelos de pulseras elásticas para que los clientes puedan encontrar el complemento perfecto para usar, o bien, regalar. Estas piezas se clasifican por colecciones para facilitar la decisión a la hora de elegir y encontrar la mejor opción.

La colección Elegance es una de ellas, cuyo concepto es más serio que el resto de opciones. El objetivo de esta es ofrecer un complemento para hombres con temática minimalista, sin decoraciones excesivas ni demasiado color. Por otro lado, se encuentra la colección Essentials, que ofrece más de 12 combinaciones de piedras distintas.

Otras piezas a escoger son las Viking, conformadas por materiales orgánicos, lava volcánica, madera y cuentas con simbología vikinga. De igual manera, es posible seleccionar una opción de su colección Reversibles, que aporta mayor versatilidad al look.

Accediendo al sitio web de MALOMALOTE es posible tener acceso a su amplio catálogo. Las entregas de pedidos son realizadas en un lapso de 3 días hábiles a toda España. En cuanto al resto de países, en 6 días hábiles contados desde la recepción del pago.



