ARH ECONOMIST y la importancia del capital humano en una empresa

El principal objetivo y el mayor logro de un CEO o máximo responsable es lograr formar equipos de alto rendimiento, capaces y comprometidos. Y eso pasa por desarrollar, dentro de la organización y a todos los niveles, la capacidad de atraer, desarrollar y retener al mejor talento. Las personas, el capital intelectual, es el activo más importante de una empresa, según comenta el despacho ARH ECONOMIST.

Son los trabajadores y los miembros de la empresa, quienes le dan vida a las mismas; los encargados de ejecutar y desarrollar los procesos internos, los responsables de desarrollar servicios y productos. Son el equipo humano quienes atienden a los clientes y resuelven diariamente situaciones de forma cotidiana brindando toda su energía para que el cliente esté satisfecho con los resultados deseados. Es por esto por lo que, como empresarios, directivos, y responsables de las diferentes áreas, se debe hacer lo posible para tener el mejor personal, cuidar a cada uno de ellos y mantenerlos motivados y contentos en todo momento.

Como economista, ellos saben que cualquier situación que pase dentro de una compañía repercute de forma directa o indirecta en el área económica y el personal humano no está ajeno a eso. Su productividad y rendimiento dependerá mucho de como sean tratados dentro de la organización. Cuanto más entregados y comprometidos estén con la empresa mayor serán los resultados que dará, y por consecuencia se sentirá feliz de poder formar parte de ella.

¿Cómo saber si un candidato es apto para trabajar en una empresa? Según ARH ECONOMIST, para confirmar si un candidato a un puesto de trabajo es adecuado o no para una empresa, no solamente se debe analizar su educación, su experiencia y sus logros profesionales. Es de suma importancia conocer las competencias que tiene cada persona y que puede aportar a la compañía. Hay herramientas que ayudan a predecir con gran certeza la forma en la cual se desenvolverá un individuo en el trabajo. Este tipo de funciones se ponen a disposición de los clientes para lograr captar los mejores talentos del mercado.

¿Cómo lograr el mejor desempeño de un equipo? El éxito de una organización independientemente de su volumen de ventas depende, en gran medida, de la calidad del factor humano que existe dentro de la empresa. Al referirse a calidad, no necesariamente se habla de clases sociales, nacionalidades, títulos universitarios o grado de estudios que una persona ha logrado obtener. Se hace referencia a las competencias que los empleados tienen y cómo la empresa logra aprovecharlas de manera más efectiva para la organización e incluso para fomentar un entorno de trabajo que resulte agradable para el resto de los trabajadores.

Se debe reducir el nivel de rotación de empleados Si los empleados abandonan la empresa con frecuencia y hay un número considerable de salidas, se puede decir que hay una alta rotación de personal. En general, un elevado índice de rotación laboral no conviene a ninguna organización, ya que supone invertir tiempo y recursos económicos en un mismo proceso una y otra vez. La mejor manera de fidelizar el talento y disminuir la tasa de rotación, es conocer el estado general de la empresa en este sentido y, a continuación, trabajar en el desarrollo de políticas de empresa con el fin de mejorar la experiencia del empleado, ya que esto resultara de gran valor para cualquier empresa.

La importancia de cuidar a los empleados En la motivación del empleado la empresa tiene la clave del éxito o del fracaso según su experiencia a lo largo de los años, pues un empleado que no está motivado pierde el entusiasmo y la cantidad, y por ende, la calidad de su rendimiento se ve reducido en un porcentaje importante. Ofrecer un plan de compensación a los trabajadores que incluya incentivos, proporcionará beneficios y dará grandes ventajas a cualquier empresa como el aumento del bienestar interno y de la productividad laboral. La salud, el bienestar y la felicidad de las personas y en este caso de los empleados son muy importantes, y resulta clave para el crecimiento de un negocio. Para conseguir la motivación de los empleados, y sobre todo para no perderla a lo largo del tiempo y mantenerla en niveles óptimos, se debe mejorar la comunicación entre la empresa y los trabajadores, basar la relación en el respeto mutuo, buscar la conciliación laboral y familiar, reconocer al empleado el trabajo bien hecho y presentarle objetivos para que no caiga en la rutina, mostrar interés por sus necesidades y fomentar el trabajo en equipo entre los compañeros es fundamental en el día a día. Un buen clima laboral fomenta la proactividad de las personas.

