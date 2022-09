Pendientes minis para crear looks versátiles, en Le Petite Marie Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Entre las tendencias de moda con más impacto en la joyería a lo largo de últimos años se encuentra el look minimalista, sobre todo de pendientes minis.

Por eso, en la actualidad, muchas personas se deciden por usar pequeñas joyas que, a pesar de ser discretas, terminan por robar el protagonismo en los complementos. Le Petite Marie presenta un gran abanico de pendientes minis y otras opciones minimalistas de excelente calidad para todos los estilos.

Características de las joyas minimalistas Hace algunas décadas, las joyas eran utilizadas de forma casi exclusiva para asistir a algún evento especial en combinación con atuendos de gala y elegancia. Estos complementos, por lo general, se caracterizaban por tener diseños impresionantes y de gran tamaño, para relucir y destacar a su portador entre la multitud. Sin embargo, en la actualidad muchas personas utilizan joyas de forma cotidiana, y la tendencia se inclina por la joyería minimalista.

Este tipo de joyas son de apariencia delicada y dulce, con finas líneas en su diseño que aportan mucha elegancia y, a la vez, una sencillez que cautiva la mirada de los demás. Otra característica de este estilo es su gran versatilidad para el día a día, con lo cual pueden ser utilizadas con elegantes y caros vestidos o con el uniforme del trabajo, e incluso para hacer deporte. Por otro lado, las joyas pequeñas se complementan con otras, incluyendo más joyas en la misma zona, sin que se perciba como un exceso. En la web de Le Petite Marie exhiben todo tipo de joyas minimalistas con precios asequibles.

Pendientes minis y más joyas minimalistas en Le Petite Marie Dentro de las joyas minis que presenta esta empresa de joyería, se encuentra una colección de pendientes minis con diseños exclusivos. Estas joyas son elaboradas en plata de 1ª ley (plata 925) y con baño en oro de 18 K, con los más puros colores característicos de estos materiales. Entre los pendientes se encuentran algunos que añaden elementos especiales, como circonitas de diferentes colores y brillantes con formas de estrellas, luna, mariposas, flores y más diseños. La gama de productos también comprende una amplia colección de colgantes, anillos, pulseras, tobilleras, joyas para hombres y joyas totalmente personalizables.

Cada una de las joyas presenta una garantía de 2 años, además de una garantía de satisfacción, que ofrece el reembolso del dinero en caso de inconformidad, y un sistema de cambios y devoluciones durante los siguientes 30 días después de la compra.

Le Petite Marie pone a disposición selectos pendientes minis y joyas minimalistas de excelente calidad, que hacen juego con cualquier look y con opciones tanto para hombres como para mujeres.



