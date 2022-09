Desarrollo a medida de software ERP para la gestión empresarial con CEESA Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Los datos, seguimientos de operaciones y un sinfín de detalles que necesitan ser controlados de manera adecuada para tomar decisiones que ayuden al buen funcionamiento de la empresa son una muestra de la gran cantidad de información que incluye la gestión empresarial.

En este sentido, contar con un software ERP puede ser un excelente complemento. Estos permiten disponer de toda la información necesaria de manera cómoda, rápida y sencilla.

CEESA es una empresa con más de 30 años de experiencia en gestión empresarial, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a implantar y diseñar sistemas que optimicen sus procesos de negocios. Ofrecen un servicio de desarrollo a medida de software ERP, que responde a las necesidades particulares de cada empresa.

La relevancia de la implementación de un sistema ERP El número de empresas, tanto pequeñas como medianas, que pierden el control de la gestión y terminan en deuda es alto. Esto sucede a menudo debido a la falta de información de su equipo de trabajo, que no se preocupa por la gestión, o bien, no sabe cómo hacerlo correctamente. La acumulación de pequeños errores puede llevar a una empresa a la bancarrota, por lo que es recomendable el uso de un sistema ERP dentro de las compañías.

El software ERP tiene como objetivo ayudar en la administración y gestión empresarial, contribuyendo al crecimiento del negocio. Con su empleo, todos los registros y datos de los sectores se concentran en un solo lugar. Por otro lado, los procesos que solían llevar mayor tiempo pueden ser automatizados, garantizando así una mayor flexibilidad del equipo y una mayor seguridad de la información.

Múltiples tipos de software de gestión empresarial En CEESA disponen de una amplia cartera de software de gestión empresarial que cubre un amplio espectro del panorama empresarial estatal. Aun así, en ocasiones puede ser necesario un desarrollo a medida. Es por ello que ofrecen este tipo de servicios, ya sea desde cero o mediante un módulo para su software ERP de la gama IGP o Líder Click.

En lo que respecta a la Gama IGP, se compone de software ERP para empresas con exigentes necesidades de gestión. Estas soluciones se crean bajo el paradigma de desarrollo de software adaptable. Gracias a esto, su implantación en un proceso de transformación digital es más sencillo al adaptarse el programa a los procesos de la empresa y no al revés.

La Gama Líder Click, por su parte, es ideal para pequeñas empresas. Estas soluciones tienen gran usabilidad y están pensadas para la digitalización de negocios con procesos sencillos.

Los profesionales de CEESA están capacitados para desarrollar el software ERP que mejor se adapte a las necesidades del cliente, con un estudio previo del proyecto. De esta manera, se aseguran de proporcionar una solución completa, viable y eficiente.



