Escritorio a medida para trabajar desde casa con Faberin

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

A raíz de la pandemia por el covid, el teletrabajo se ha establecido como una de las modalidades de trabajo más populares.

De esta forma, trabajar desde casa requiere adaptar los espacios no solo para estar cómodos en el hogar, sino también para prevenir situaciones de riesgo para la salud, sobre todo problemas musculares provocados por las malas posturas.

Por eso, utilizar mobiliario adecuado resulta imprescindible para garantizar el bienestar durante la jornada laboral. Para ello, la firma de carpintería Faberin se encarga de realizar cualquier escritorio a medida, con diseños exclusivos y materiales sostenibles de primera calidad.

Escritorios bajo pedido De acuerdo a una encuesta realizada por Actiu a 400 profesionales de diferentes sectores, las molestias musculoesqueléticas afectan al 60 % de las personas que trabajan desde sus hogares. El mismo estudio revela que el 46 % de los teletrabajadores cuentan con un espacio de trabajo improvisado, utilizando algunos de los muebles de casa. Por tales motivos, resulta crucial utilizar mobiliario que cumpla con las condiciones ergonómicas necesarias a la hora de realizar home office. De esta manera, la empresa española Faberin ofrece a sus clientes la posibilidad de configurar el tamaño y escoger los colores, accesorios y acabados de sus escritorios.

Así, quienes soliciten estos diseños fabricados a mano en España, con la mejor madera sostenible, ya sea de abedul, roble o blanco, tendrán el escritorio en su hogar en tan solo 5 días, sin costes de envío. Asimismo, es importante destacar que es posible devolver el producto de forma gratuita hasta 100 días después de recibida si no se está satisfecho con la compra.

¿Cómo es el proceso de fabricación de los escritorios a medida de Faberin? Faberin fabrica muebles exclusivos y a medida creados por prestigiosos diseñadores de todo el mundo, para adaptar el mobiliario a los distintos espacios de casa. En este aspecto, la compañía trabaja conjuntamente con una red internacional de diseñadores de producto, quienes reciben un porcentaje de las ventas de sus diseños. A su vez, la firma se basa en el concepto Zero Waste, por lo que solo fabrican lo que se va a utilizar con materia prima sostenible.

En consecuencia, utilizando madera de chopo natural con laminado de alta presión, Faberin busca no solo calidad, sino también resistencia ante el impacto y el rayado, además de durabilidad, con un material mucho más liviano. De este modo, se procede a realizar el lijado y la aplicación de aceite ecológico de manera manual, así como una prueba de montaje para verificar que todas las piezas encajen perfectamente.

Por lo tanto, los escritorios a medida de Faberin son una opción ideal para contar con un espacio laboral cómodo, funcional y elegante, a precios asequibles.



