¿Es posible escuchar a más de 100 músicos tocando a la vez?, por Rock Factory Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las bandas de rock juvenil más grandes del mundo aterriza en el boulevard de San Pedro Alcántara el próximo 17 de septiembre de 2022 a las 17:00 Más de 100 niños y niñas de 7 a 17 años tocando al mismo tiempo clásicos del rock. Esta iniciativa se ha realizado antes en distintas ciudades del mundo como en Italia, París o Londres, pero en este caso, es la primera vez en la historia que una banda tan multitudinaria está formada solo por niños y adolescentes que aún no llegan a su mayoría de edad. Esto ha sido un reto de logística y organización para sus creadores, ya que para muchos de esos músicos es su primer concierto y su primera experiencia en directo, no se puede imaginar mejor manera de empezar que con una megabanda. Al concierto de la BIG BAND ROCK se suman otros grupos muy conocidos entre los adeptos a la música rock como son DITS y Los Crackids, las dos bandas de niños que han hecho vibrar en televisión con sus increíbles actuaciones y los emblemáticos 29seis70.

Pero, ¿El rock no había muerto? No en San Pedro Alcántara, donde se encuentra Rock Factory, la escuela donde se forman como músicos los integrantes de esta mega banda, esta escuela de música moderna es referente en el país, reconocida por el virtuosismo de sus alumnos y sus récords de precocidad en convertirlos en profesionales. Si se quiere vivir una experiencia sonora que nunca antes se había escuchado, se recomienda no perderse el que será uno de los festivales del año en la provincia de Málaga.



