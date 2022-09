La perspectiva de aprender Kung Fu para la vida diaria con Inteligencia Marcial Emprendedores de Hoy

En la actualidad, muchas personas asocian el término aprender kung fu únicamente con las artes marciales y con una mera actividad de defensa y combate. No obstante, su significado va mucho más allá abarcando todos los parámetros del comportamiento humano.

Esta disciplina de origen asiático es capaz de ayudar a las personas a enfrentar los problemas de la vida cotidiana, sin retroceder, y con mayor actitud positiva.

Inteligencia Marcial es una academia ubicada en Madrid y Barcelona que proporciona experiencias marciales personalizadas utilizando el sistema Vig Tsun o Wing Chun del kung fu, que permite enfrentar los retos de la vida con mayor inteligencia.

¿Cómo utilizar el kung fu en la vida? Desde sus orígenes, el kung fu ha sido relacionado con diversas situaciones de la vida cotidiana, donde no existe una regla rígida y clara a seguir como: ayudar a amigos o familiares, respetar a otras personas etc. Los neo-confucionistas, los taoístas y los budistas relacionaban el término con «el arte de vivir», ya que estaban convencidos de que esta disciplina requería de entrenamiento corporal, pero también de habilidades personales con un alto grado de excelencia.

Para aprender kung fu no es necesario acumular conocimientos, sino desarrollar las habilidades precisas de la manera más natural posible, a través de la experiencia, haciendo que el aprendiz adquiera una reflexión más profunda de lo que ha aprendido. De este modo, la disciplina no solo requiere el desarrollo de habilidades motoras, también de un proceso de transformación personal que fortalezca el ser para enfrentar diversas situaciones del día a día para alcanzar los objetivos.

Conseguir un nivel de consciencia estratégica requiere de una estrecha conexión entre el maestro y el discípulo. El aprendizaje parte desde la perspectiva de que el verdadero conocimiento es mayor de lo que las palabras pueden transmitir. Por esta razón, el discípulo aprende a desarrollar su intuición a través del silencio y recibiendo de su maestro la orientación personalizada que necesita para desarrollar sus capacidades intelectuales.

Una referencia a nivel internacional en la enseñanza del kung fu Inteligencia Marcial es una academia internacional abocada a promover la inteligencia estratégica de personas, profesionales y empresas a través del desarrollo humano. A través de clases personales y colectivas de Wing Chun, un sistema del kung fu con más de 400 años de antigüedad, permite que cada alumno pueda tomar consciencia de su saber, descubriendo sus propias habilidades para enfrentar las situaciones adversas.

A través de un proceso de crecimiento, refinación y transformación, el aprendiz va fortaleciendo sus habilidades de combate al tiempo que fortalece su mente y espíritu, adquiriendo una mayor capacidad de anticipación, evaluación y percepción, consiguiendo mayor eficiencia en sus acciones y decisiones.

La academia dispone de centros en diversos países del mundo como Estados Unido, México, Canadá, Brasil, Holanda entre otros, convirtiéndose en una referencia global en la enseñanza integral del kung fu.



