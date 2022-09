El funcionamiento del fútbol fantasy en España, de la mano de Comuniate Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Cada temporada, millones de fanáticos disfrutan viendo competir a sus jugadores preferidos o jugando al fútbol fantasy en España. De esta manera, el fútbol se consolida como un deporte mayoritario en España.

Se trata de un juego online en el cual los participantes conforman un equipo basado en jugadores reales que, sobre la base de su actuación en los partidos de las diferentes ligas y campeonatos en curso, obtienen una puntuación. Mientras más aciertos se logre tras finalizar las competiciones, se elegirá el triunfador.

No obstante, acertar al ganador no es una tarea sencilla, requiere de análisis de datos fiables. A través del portal deportivo Comuniate, es posible conseguir más información sobre los fichajes de LaLiga Santander en esta temporada, facilitando que los jugadores puedan obtener la mayor cantidad de puntos posible.

¿Cómo jugar al fútbol fantasy en España? Los juegos fantasy en España están en alza. Desde su creación en el 2011 de la mano del portal web Comunio, esta alternativa de entretenimiento se ha convertido en la favorita de muchos usuarios que juegan a ser directores de una plantilla.

Para quienes se inician en este juego virtual, lo primero es elegir una plataforma de fútbol fantasy como Comunio, Biwenger o el site de LaLiga fantasy de marca. Después, los usuarios pueden decidir si unirse a una liga ya conformada o crear una nueva. Para jugar es necesario un mínimo de 2 personas y una vez dentro se seleccionan once futbolistas.

La acumulación por puntos se realiza de acuerdo al éxito en los encuentros reales en los que participan sea LaLiga, la Premier Legue o la Serie A. La cantidad de aciertos varían según factores como el tiempo que ha pasado en el campo, si marcó o no marcó gol, si consiguió 3 goles en un único encuentro o si paró penalti, entre otros. Tras cada jornada, el jugador ganará dinero según la cantidad de puntos que haya acumulado.

Mediante portales deportivos como Comuniate es posible encontrar información relevante y actualizada de los fichajes y jugadores para que los participantes puedan crear la plantilla. Así podrán ganar más puntos durante la temporada.

Información acerca de los fichajes Los jugadores de fútbol fantasy que desean obtener información sobre lo que sucede en las diferentes competiciones pueden contar con Comuniate. Cada semana la plataforma analiza los partidos que se disputarán en la jornada y eligen los once posibles jugadores para cada equipo. El conocimiento en materia futbolística les permite alcanzar altos porcentajes de aciertos en las alineaciones.

Con solo registrarse en el sistema, el usuario puede calcula puntos tras cada jornada y analizar el histórico de las competiciones anteriores.



