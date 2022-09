Digitalizar un negocio de manera gratuita con Telsystem Emprendedores de Hoy

El desarrollo tecnológico ha impulsado nuevos canales de ventas para los negocios. En los últimos años, se han multiplicado las plataformas de e-commerce y las cuentas de redes sociales empresariales a nivel mundial.

Según registros oficiales, más del 50 % de las pequeñas y medianas empresas españolas tienen presencia en algún medio social, como Facebook e Instagram. Más de la mitad de porcentaje busca alcanzar nuevos públicos mediante objetivos comerciales.

Sin embargo, los negocios que no tienen presencia online son muchos, lo cual incide notablemente en las variables económicas. Para estos casos, el gobierno de España ha lanzado un kitpara la digitalización de pymes y autónomos. Se trata de un bono para adquirir soluciones digitales y destacan las ofrecidas por Telsystem.

Digitalización empresarial para aumentar la productividad La pandemia por Covid-19 ha evidenciado la necesidad de adaptación de las empresas al entorno digital. Aunque es un proceso que se inició hace algunos años, todavía hay sectores que tienen cierta resistencia a este modelo por diversos motivos, entre ellos las formas de transacción.

Ante ese panorama, los agentes digitalizadores han cobrado protagonismo por iniciativa del gobierno, en el marco de un plan de recuperación económica. Uno de ellos es Telsystem, una firma que ofrece distintas soluciones mediante el kitdigital. Este está orientado a microempresas y autónomos de cualquier sector.

A través de un bono, es posible acceder a diferentes programas de ayuda. Uno de ellos es Store Manager, que proporciona datos a tiempo real de operaciones realizadas en efectivo en cualquier establecimiento. Por otro lado, Hosteltáctil está destinado a controlar las ventas y el stock.

¿Cuáles son los requisitos para conseguir el kitdigital y lanzar una web? La digitalización de los negocios es necesaria en un contexto en el que la mayoría de las plantillas de las pymes no cuentan con dispositivos portátiles propios del negocio y en el cual apenas un 33 % de las empresas hacen uso de un gestor de relaciones con sus clientes.

Este proceso se puede lograr a través del kitdigital, cumpliendo una serie de requisitos específicos. Algunos de ellos son no superar el límite de ayudas mínimas, estar al día con las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, estar en situación de alta y tener una antigüedad mínima.

Las soluciones digitales son variadas y sus aplicaciones dependen de los tipos de negocios. A través de Telsystem se puede solicitar el desarrollo de un sitio web, canal de e-commerce, gestión de redes sociales, implantación de la factura electrónica y herramientas de oficina virtual, entre otros.

La digitalización es clave en el mundo actual, sobre todo para los pequeños emprendedores que buscan alcanzar nuevos mercados y competir de manera más equilibrada.



