Crear LTD (Limited Company) en Reino Unido con PymeMos

Denominada así porque la responsabilidad que tienen sus accionistas es limitada, el crear LTD (Limited Company) se establece como la forma jurídica más común para formar una sociedad mercantil en el Reino Unido.

Con el objetivo de ayudar a los emprendedores españoles a establecer un negocio en el extranjero, la empresa PymeMos brinda el servicio de asesoría para desarrollar las actividades fiscales y contables del negocio. De esta manera, los procesos de apertura, gestión y administración para freelancers, emprendedores y empresas se lleva a cabo de forma sencilla y bajo la mirada de expertos en el tema.

PymeMos ofrece la oportunidad de crear LTD en Reino Unido con excelentes beneficios Aunque los servicios de PymeMos facilitan la creación de empresas en distintos países del extranjero, una de sus especialidades es la apertura de negocios en el Reino Unido. En la actualidad, esta opción es bastante atractiva para los emprendedores, debido a las ventajas que brinda el país británico en aspectos relacionados con la responsabilidad fiscal.

Por ello, el equipo de especialistas que conforma PymeMos trabaja en la gestión de la rentabilidad anual, el establecimiento de las cuentas de empresas inactivas, el domicilio social y el servicio de nominee director. Asimismo, los clientes pueden crear LTD y darse de alta en el registro al impuesto sobre el valor añadido, denominado Value Added Tax (VAT) en Reino Unido.

Para ajustarse a las necesidades de cada cliente, PymeMos ofrece 3 packs con distintas herramientas que permiten gestionar el desarrollo de las empresas LTD de forma eficiente. En ese sentido, lo más importante es evaluar los requisitos administrativos del negocio, con base en el nivel de facturación anual que registra la compañía.

¿Cuáles son las principales características de las empresas LTD? Una de las ventajas de crear LTD es que los emprendedores se abstienen de cobrar y declarar el IVA, siempre y cuando sus clientes se encuentren fuera del territorio británico. Por tanto, no existe la necesidad de pedir el número de IVA en el momento de montar la compañía, convirtiéndose en una ventaja para quienes desean abrir su negocio.

Otro de los beneficios de crear LTD es que sus propietarios no están en la obligación de pagar ningún impuesto hasta después de los 21 meses desde su creación, momento en el que se analiza si ha obtenido beneficios. Por otra parte, las empresas que no cuenten con empleados no tienen la necesidad de realizar declaraciones trimestrales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La apertura de una empresa LTD con PymeMos se lleva a cabo mediante un procedimiento sencillo, económico y 100 % legal, motivo por el que se ha convertido en una forma de impulsar nuevos retos. Para establecer el contacto con la empresa y recibir asesoría, los usuarios tienen la posibilidad de rellenar el formulario disponible en el sitio web.