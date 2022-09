Color, diseño y elegancia, tres palabras que describen el trabajo de MobuArtex en los espacios urbanos Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:02 h (CET)

El mobiliario urbano juega un papel fundamental en cualquier ciudad, ya que es el encargado de embellecerlas y darles un toque de personalidad que cause buena impresión a los propios habitantes, así como también a los turistas nacionales e internacionales. Además, es necesario para que los ciudadanos puedan socializar en sus comunidades, hacer ciertas actividades y cubrir una diversidad de necesidades.

Este tipo de artículos deben ser de máxima calidad para que perduren en el tiempo, ya que están expuestos y son usados por muchísimas personas. En España, uno de los lugares de referencia donde se pueden adquirir es MobuArtex, una tienda que ofrece piezas con diseños únicos, coloridos y elegantes.

Por qué MobuArtex marca la diferencia con su mobiliario urbano MobuArtex es uno de los lugares de referencia en el país para comprar mobiliario urbano. Cada una de sus piezas son auténticas obras de arte elaboradas a mano por artesanos. Además, son 100 % personalizables. Todas ellas, según lo explica la propia empresa, son fabricadas para engalanar las ciudades y para convertirlas en bonitos paisajes.

La empresa en cuestión se encarga de decorar espacios urbanos. Para ello, cuenta con un amplio catálogo de productos que conjugan el arte y la funcionalidad. Por un lado, disponen de elementos que resultan necesarios para la comodidad de la ciudadanía como bancos cómodos con diferentes diseños, ya sean tradicionales, estilo puff, etc., papeleras y farolas.

Por otra parte, cuentan con implementos decorativos de singulares aspectos entre los que destacan los maceteros y jardineras, las letras, los carteles, las hermosas fuentes y las esculturas de variados conceptos adaptados a cada lugar.

Esta compañía se especializa además en la realización de revestimientos originales capaces de cambiar completamente el concepto de los espacios exteriores. Para evitar la contaminación ambiental, los diseñadores y arquitectos dan vida a elementos ya existentes con el propósito de disminuir los residuos. Además de todo lo mencionado, crean proyectos 3D y murales de alto impacto para sumar belleza a cada rincón de las ciudades, localidades, pueblos, etc.

La relevancia de renovar el mobiliario urbano Algunas ciudades cuentan con mobiliario urbano en mal estado debido al mal uso que le han dado los ciudadanos. Ante situaciones como estas, las autoridades competentes deben enfocarse en sustituir elementos para que la población pueda disfrutar de los espacios públicos como las plazas y los parques.

Tener asientos en las calles para que las personas puedan descansar y conversar y dispersar papeleras para mantener las ciudades limpias son algunas de las cosas que dan valor agregado a cualquier lugar.

Los interesados en visualizar el mobiliario urbano de MobuArtex pueden ingresar a su página web, donde dejan a disposición de los usuarios el catálogo que incluye las características de cada uno de los productos como los materiales utilizados, acabados, entre otras cosas.



