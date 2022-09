K-tox, el suplemento natural para el hígado, de Direct Nutrition Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Para la salud del ser humano, el hígado es uno de los órganos más importantes. Este facilita la eliminación de toxinas, la digestión de grasas y se encarga de almacenar los nutrientes necesarios de cada uno de los alimentos como, por ejemplo, vitaminas, minerales y azúcares.

Sin embargo, la acumulación de elementos tóxicos producto de los malos hábitos alimenticios puede generar diferentes alteraciones en el hígado. Por esta razón, es recomendable la detoxificación de este órgano con suplementos naturales.

K-tox es un suplemento natural para el hígado desarrollado por Direct Nutrition. Este producto elaborado con ingredientes de alta calidad se caracteriza por su alto contenido de cardo mariano, vitamina B y C, que contribuyen a mantener el bienestar del hígado de forma continua.

¿Cuáles son los componentes y beneficios de K-tox? El suplemento natural para el hígado de Direct Nutrition está compuesto por un conjunto de aminoácidos azufrados que contribuyen a la eliminación de metales pesados del organismo. Asimismo, tiene un alto contenido de vitamina B6 y C, las cuales favorecen el funcionamiento del sistema inmunitario, al mismo tiempo que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.

K-tox incluye en su formulación extracto estandarizado de cardo mariano (80 % silimarina). Esta planta contiene semillas que aportan un gran número de beneficios para el hígado, por lo que se ha utilizado durante años como tratamiento natural para problemas hepáticos como cirrosis, hepatitis, entre otros. La silimarina contiene flavonolignanos antioxidantes, lo que contribuye a mejorar la glutatión hepática y fortalecer la defensa antioxidante del hígado. Además, incrementa la síntesis de proteínas.

Cada tres cápsulas vegetales contienen además Colina Bitartrato (99 %), que favorece el correcto metabolismo lipídico y ayuda a mantener una función hepática normal. Adicionalmente, el suplemento incluye Inositol, N-Acetil Cisteina y L-Metionina.

¿Cómo tomar el suplemento natural para el hígado? Todos los componentes de K-tox trabajan de forma sinérgica frente a la aparición de trastornos hepáticos y biliares. Este suplemento natural para el hígado puede tomarse durante un tiempo prolongado gracias a su acción protectora y moduladora.

El suplemento viene en una presentación de 60 cápsulas. La indicación para su consumo es de dos cápsulas antes del almuerzo y una antes de la cena. No obstante, es recomendable consultar con un especialista previamente a empezar a ingerir cualquier suplemento alimenticio.

A través de la página web de Direct Nutrition es posible obtener mayor información acerca del suplemento natural para el hígado K-tox y otros productos desarrollados por esta empresa, enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas mediante alternativas naturales.



