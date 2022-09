Jhon Darwin trae a Europa su experiencia como acelerador de negocios Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Aunque no todas las personas lo consiguen debido a la falta de conocimientos, de constancia e innumerables razones más, emprender es algo que muchas personas se plantean en la vida.

Y es que, para consolidar un emprendimiento, es esencial contar con una estrategia de negocios, pues de lo contrario el fracaso es muy probable.

Algunos individuos no tienen idea de cómo empezar este proceso. No obstante, deben saber que hay profesionales que se encargan de ayudar a otros a llevar a sus negocios a otro nivel. Tal es el caso de Jhon Darwin, un experto que trae ahora sus servicios a Europa para dar a conocer su marca personal.

Jhon Darwin y su ayuda para definir una estrategia de negocios Diseñar una estrategia de negocios es lo primero que se debe hacer cuando se toma la decisión de emprender, identificando la problemática, el grupo objetivo y la relevancia de la oferta, entre otros. Es de suma importancia, menciona Jhon Darwin, que para que un negocio se consolide, debe lograr, en primera instancia, una estandarización, escalabilidad y réplica. Para evitar errores que lamentar, es indispensable recurrir a especialistas como Jhon Darwin, un mentor de emprendedores que se enfoca en llevar a sus clientes por el camino del éxito.

Darwin se ha consolidado como un especialista en aceleración de negocios, aceleración de ventas, estrategia de marketing y diseño de marca personal, cuatro aspectos fundamentales para que las empresas destaquen y sean competitivas en el mercado.

Este mentor se enfoca en startups de base tecnológica y profesionales autónomos. Cuenta con recursos muy profesionales para fases de ideación, desarrollo y lanzamiento de negocios, incluso desarrolló un ágil y eficiente manual para emprender, el cual contiene las claves necesarias para alcanzar metas y diversificar oportunidades, como él mismo menciona, «viendo dentro de lo invisible».

Dicho manual es una guía con seis pasos que todo emprendedor debe seguir: crear una fórmula secreta para lograr lo que se anhela, proteger los gastos vitales, localizar el dinero para emprender, sacarle provecho al tiempo, encontrar las oportunidades ocultas y definir la estrategia de acción.

Para acceder al material en cuestión se debe acceder a la web de Jhon Darwin y rellenar un breve formulario.

Asesorías exclusivas y diagnósticos profundos El mentor de emprendedores también se encuentra a disposición de los individuos que tengan un negocio estancado, carente de ventas y, por ende, de ingresos. Para llevar a cabo la aceleración de negocios, el especialista realiza un diagnóstico de los emprendimientos. Para tal fin, es necesario contestar una serie de preguntas de forma online.

Por otra parte, si alguien necesita de manera inmediata un mentor para crear un negocio con resultados satisfactorios, puede contactar con Jhon Darwin e iniciar un diagnóstico a profundidad. Asimismo, es posible programar una asesoría exclusiva, de dos horas de duración.



