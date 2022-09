Visitar una vivienda sin moverse de casa con las nuevas tecnologías, por Realtyplus Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Anteriormente, era imprescindible visitar una vivienda para determinar si era o no una buena opción de compra, ya que las imágenes no proporcionaban suficiente información.

Sin embargo, la industria digital ha dado lugar al desarrollo de nuevas tecnologías de software como los tours virtuales y vídeos 360º para que el usuario pueda visitar una propiedad desde cualquier lugar.

Realtyplus incorpora esta tecnología virtual en cada uno de sus servicios de compra-venta y alquiler de viviendas con el objetivo de satisfacer los intereses de cada uno de sus clientes.

Visitas a viviendas desde el hogar gracias a las nuevas tecnologías Comprar o alquilar una propiedad es una decisión que la mayoría de las personas no se toman a la ligera, ya que se trata de una inversión significativa. Por esta razón, durante la búsqueda de una vivienda muchos se aseguran de conocer al detalle cada aspecto y rincón de la misma antes de agregarla a su lista de mejores opciones. Esto incluye realizar una visita a la propiedad, la cual genera un gasto de tiempo y dinero extra.

Las nuevas herramientas tecnológicas están para evitar este gasto, ya que ofrecen a los usuarios una experiencia de inmersión digital única. En esta inmersión, los mismos pueden ver e interactuar con la vivienda como si estuviesen presentes en ella en el mundo físico. Los vídeos 360º y el uso de gafas VR (realidad virtual) se encuentran entre las herramientas más conocidas para realizar esto. Por esta razón, la agencia inmobiliaria Realtyplus incluye en sus servicios inmobiliarios el uso de la realidad virtual para que los usuarios puedan comunicarse de manera efectiva, cómoda y rentable.

Las ventajas de la realidad virtual en la compra de una vivienda La primera ventaja que ofrece la realidad virtual al sector inmobiliario es que los compradores pueden visitar la vivienda desde su oficina, hogar, coche e incluso mientras están de viaje. Con las herramientas adecuadas no será necesario que el usuario se mueva desde donde está, ya que podrá manipular algunos objetos del mundo digital. Asimismo, los sonidos envolventes, imágenes e interacciones con el plano virtual hacen que la experiencia sea aún más real para el participante.

Por otra parte, los compradores pueden hacer la visita digital las veces que deseen para evaluar cada detalle de la propiedad y estar seguros antes de su compra. Actualmente, Realtyplus forma parte de las innovaciones digitales VR relacionadas con la industria inmobiliaria, por lo cual siempre incluyen nuevas soluciones en su catálogo de servicios. Estas soluciones están disponibles tanto para quienes desean abrir una franquicia con esta compañía como para quienes buscan encontrar una vivienda con sus herramientas en línea.

Realtyplus es una empresa que cuenta con expertos en la digitalización de inmuebles y el uso de herramientas de realidad virtual. Entre estos expertos se encuentran tutores que enseñan a los franquiciados de esta compañía cómo sacar el máximo provecho de las nuevas tecnologías.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.