Ventajas al incorporar la chía hispánica en una dieta

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Una dieta equilibrada es aquella que combina alimentos que aporten nutrientes necesarios para la salud del cuerpo. Estos aportes están unidos a las grasas, minerales, vitaminas, proteínas y agua en las cantidades adecuadas en las que deben ser tomadas.

Las semillas de chía hispánica, también conocida como salvia hispánica, son un alimento que ha ganado notoriedad por su composición nutricional que lo consolida como una opción acertada que puede ser incluida en la dieta de cualquier persona, ya que no altera el sabor de los demás alimentos y tiene propiedades antioxidantes.

Dicho producto es cultivado en México y comercializado en España por compañías especializadas como Fayle Seeds.

La salvia hispánica es un alimento ideal para incorporar en la dieta equilibrada De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una dieta saludable protege de la malnutrición y de enfermedades no transmisibles como la diabetes, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Para lograr dicho objetivo, es crucial que el consumo de calorías se equilibre con el gasto calórico y se evite un aumento de peso en el que las grasas superen el 30 % la ingesta calórica total.

En ese sentido, la salvia hispánica es un alimento conveniente, ya que no contiene colesterol, prescinde del gluten, reduce el apetito y es rico en fibra, factor determinante para facilitar la digestión. Este producto aporta las cantidades necesarias de hierro y calcio para el cuerpo, y fortalece el cabello y las uñas, lo que indica que también resulta benéfico para fines estéticos.

Fayle Seeds es referente en la comercialización de semillas de chía en España, por disponer de una producción de alta calidad cultivada en territorio mexicano. Su producto se ofrece en presentación de bolsas de 250 gramos y 400 gramos, y en cajas de 10 unidades con los tamaños ya mencionados. El mismo debe ser conservado en un ambiente fresco y seco, evitando así la exposición a los rayos solares.

La chía es un alimento que combina con cualquier comida La salvia hispánica de Fayle Seeds puede ser ingerida durante las comidas principales o en cualquier momento del día, ya que se adapta fácilmente a cualquier plato o bebida al no modificar su sabor. Las semillas pueden agregarse a jugos, zumos, ensaladas, batidos, sopas, yogures o a cualquier preparación alimenticia de acuerdo a la preferencia del comensal.

Por otro lado, este alimento funcional es rico en ácidos grasos Omega-3, ácido fenólico y minerales como calcio, manganeso, magnesio y fósforo. Asimismo, contiene vitaminas del complejo B, vitamina E y altas concentraciones de vitamina C que superan en siete veces a las suministradas por una naranja.

Incluir la salvia hispánica en una dieta balanceada de forma regular ofrece múltiples beneficios para la salud, dados sus ingredientes naturales entre los que se incluyen proteínas de origen vegetal, carbohidratos, ceniza y materia seca.



