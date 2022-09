Rehabilitación intestinal para pacientes con disbiosis, en la Clínica Umebir

La disbiosis intestinal es un desequilibrio en la composición de los microorganismos que tapizan el interior de los intestinos. Esos cambios se pueden dar por modificaciones en su composición, su función o su distribución, y requieren por ello rehabilitación intestinal.

El doctor especialista referente en Europa Fernando Ruger Viarengo dice que estas irregularidades pueden ser transitorias o patológicas. Las disbiosis intestinales transitorias pueden ocurrir cuando una persona ingiere un tipo de alimento al que no está acostumbrado, o en cantidades no habituales o en un estado no apto. Por su parte, las crónicas comienzan a presentarse cuando las personas desarrollan síntomas crónicos con base en esos cambios no tratados

Índices de disbiosis intestinal en algunas regiones del mundo El doctor Fernando Ruger Viarengo es un especialista que ha desarrollado una experiencia muy consistente en la Clínica Umebir. Se trata de un centro asistencial privado especializado en medicina funcional, nutrigenética y microbiota, ubicado en Alicante. Este profesional de la salud sostiene que muchos pacientes provienen de Asia y el Oriente Medio.

Este especialista habla de algunos elementos presentes en sus dietas. De los países asiáticos cita, por ejemplo, el alto consumo de arroz y dulces. En Oriente Medio destaca los frutos secos, el almíbar y frutos deshidratados como dátiles e higos.

Explica que esos alimentos tienen una alta carga de fructosa y glucosa. Eso, sumado al bajo consumo de verduras frescas, es un detonante para alteraciones en el balance de los microorganismos. La consecuencia directa de ello es el desarrollo de disbiosis, lo que hace necesario un tratamiento de rehabilitación intestinal. También se ha notado una relación entre estas causas y anomalías como el sobrepeso o del desarrollo del síndrome del hígado graso.

El gran volumen de pacientes de oriente ha llevado a que se conozca al doctor en muchos medios, e incluso en los Emiratos Árabes, como el «Dr. de los jeques», aunque el especialista dice que él es médico de todos aquellos que necesiten sus servicios y ayuda para mejorar la calidad de vida, y que esta descripción ha surgido de la cantidad de pacientes provenientes de Oriente Medio en su consulta

Tratamiento propio del doctor Fernando Ruger Viarengo Este especialista advierte que los problemas de disbiosis pueden conllevar un síndrome metabólico y complicar el cuadro de salud general del paciente. Para estas personas, el doctor ha creado un protocolo de rehabilitación intestinal que comienza con un diagnóstico muy riguroso. Con base en ello, empiezan un proceso de curación en caso de encontrar parásitos, sobrecrecimientos bacterianos o micóticos.

Luego se sigue con un proceso de resembrado de bacterias benéficas y restauración de las paredes intestinales y la mucosa. Como así también el estudio y la eliminación de la sensibilidad linfocitaria intestinal, que desequilibra la histamina en todos estos pacientes. Todas las etapas se llevan a cabo con estrategias dietéticas y de suplementación diseñadas de forma personalizada. El procedimiento es una creación exclusiva de este experto, lo que le ha valido mucho reconocimiento en el ámbito de la salud.

El doctor Fernando Ruger Viarengo señala que los beneficios van a variar según el cuadro general de cada paciente. De este tratamiento se puede obtener un remedio para la parasitosis, sibo o candidiasis, así como mejorar la permeabilidad intestinal y las alergias. También puede prevenir enfermedades autoinmunes, síndromes de fatiga crónica o revertir problemas, como la mayoría de las intolerancias alimenticias.