The Information Lab se consolida en España y lo celebra organizando la Data Analytics Party Madrid ´22

viernes, 9 de septiembre de 2022, 16:39 h (CET) The Information Lab se fundó en Londres en 2009 y actualmente cuenta con 7 oficinas en toda Europa. Después de 3 años asentados en España, se afianzan organizando en Madrid la cumbre de Data Analytics más innovadora de Europa después de Londres y París The Information Lab es un grupo empresarial fundado en Londres en 2009 y que ahora cuenta con 7 oficinas en toda Europa. En 2015 se inauguró The Information Lab Italia y, tras los grandes éxitos cosechados en el territorio italiano, en 2019 se decidió abrir una oficina en Madrid, creando The Information Lab EMEA.

"Nuestro objetivo es ayudar a las personas y a las empresas a comprender y aprovechar sus datos, promoviendo la cultura del autoservicio analítico en todos los niveles de la empresa. A lo largo de los años nos hemos convertido en la referencia para las empresas que realmente aspiran a convertirse en Data Driven y quieren poner los datos en el centro de sus decisiones". Cuenta Emanuele Farotti, CTO&Managing Partner de The Information Lab España. "Somos el mejor partner estratégico para transformar una empresa en una realidad Data Driven y nuestro propósito es el de acompañar a las corporaciones en la introducción y desarrollo de una sólida cultura de datos que les ayude a optimizar el sentido de los mismos".

The Information Lab cuenta con clientes en sectores tan diversos como el financiero, farmacéutico, manufacturero, fashion, retail o energético. Y ha llevado a cabo proyectos tan singulares como el Sistema Integrado de Datos Municipales (SIDAMUN) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, quienes han lanzado una herramienta digital para facilitar el acceso a la información estadística del ámbito territorial.

La clasificación de The Information Lab en el informe especial del Financial Times FT1000 2022: Europe's Fastest Growing Companies marca un hito importante para la compañía. Y este año celebran encontrarse entre las 1000 empresas de más rápido crecimiento en Europa a través de un evento único, exclusivo y presencial.

Data Analytics Party

Después de Londres y París, la cumbre de Data Analytics más innovadora de Europa llega a Madrid.

Un evento exclusivo y privado en el que los participantes tendrán la oportunidad de escuchar a algunos de los principales expertos en datos de Europa y a influyentes directivos de grandes empresas como Generali Seguros.

El objetivo es informar sobre las últimas tendencias que las empresas de todo el mundo están adoptando en el ámbito del análisis de datos y explicar cuál es la mejor manera de desarrollar un modelo de negocio basado en los datos con el fin de conseguir grandes beneficios para la empresa.

Por ejemplo, tendrán la oportunidad de descubrir cómo aumentar la ventaja competitiva a través de herramientas de automatización y visual reporting, y cómo permitir que todos los actores del negocio utilicen y optimicen los datos disponibles en la empresa, permitiendo una mejor estrategia y operaciones.

Durante el evento contarán con dos de sus clientes como ponentes: Generali Seguros y Grupo Safilo. Que hablarán sobre el proceso de implantación de la analítica de datos en la empresa y los beneficios que han obtenido en términos de ahorro de tiempo y económico, compartiendo demostraciones prácticas con los cuadros de mando y flujos de trabajo que han podido desarrollar, gracias a Tableau y Alteryx, las dos plataformas líderes del mercado en el mundo del big data.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de asistir a una charla de Filippo Mastroianni, Data Visionary de Tableau, que explicará cómo emprender el viaje para convertirse en una empresa impulsada por los datos en muy poco tiempo.

La conferencia concluirá con un aperitivo ofrecido a todos los participantes en la terraza del Hotel Emperador, creando un momento de networking con el skyline de Madrid de fondo.

Las empresas que necesiten más información puede dejar sus datos AQUÍ y registrarse al evento.

