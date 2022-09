Todo lo que hay que saber sobre los nuevos servicios y el nuevo rodaje de la productora audiovisual Iris New Legend Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de septiembre de 2022, 12:44 h (CET)

En la actualidad, la cultura audiovisual está muy presente. Las noticias, la publicidad y buena parte del entretenimiento de hoy en día circulan en formato de vídeo. Estos productos son los que alcanzan una mayor difusión y viralización, ya que el audiovisual es el medio de comunicación preferido de millones de consumidores.

Ahora bien, detrás de los segundos o minutos de duración de un vídeo, hay horas de trabajo, experimentación y experiencia. Una de las empresas que destaca dentro del sector de la producción audiovisual es Iris New Legend, que se caracteriza por la creación de contenidos disruptivos. Según han comentado representantes de la firma, actualmente están trabajando en un rodaje “que va a traer polémica”.

Además, proporcionan distintos servicios de producción y de transporte de equipos cinematográficos para rodajes en España.

¿Cuáles son los nuevos servicios de Iris New Legend? Recientemente, esta productora audiovisual ha incorporado nuevos servicios que ya están disponibles para sus clientes. En este sentido, a través de esta firma, es posible disfrutar de localizaciones para rodajes de temática medieval o vinculada con las civilizaciones de Grecia y Roma en la antigüedad. Los espacios disponibles incluyen torres, iglesias, bosques y pueblos.

Cuentan con un catálogo de más de 1.000 localizaciones en el que también están incluidos los servicios de logística y hospedaje en hoteles. Además, ofrecen servicios de transporte contráileres de gran tamaño para rodajes, eventos musicales o shows de televisión.

El nuevo rodaje de Iris New Legend: You Decide Por otra parte, esta empresa se caracteriza por la creación de contenidos audiovisuales disruptivos que producen un gran impacto social. Recientemente, han anunciado el rodaje de un nuevo vídeo, llamado You Decide, sobre el que es posible ver un adelanto en YouTube.

De esta manera, Iris New Legend ha revelado que un mismo actor, Matteo Alpha, interpretará a los personajes de Jesús y el Diablo dirigido por Robert Bou. Además, las actrices Didi Muñoz, Olga Romanova y Sofia Tsaava serán algunas de las ayudantes del demonio. A su vez, Fernando Parra ocupa el papel del arcángel San Miguel y Beatriz Gallardo se presenta como María Magdalena. Anna Siles retorna como actriz infantil junto a Lassana Levi.

Este adelanto no ha hecho más que aumentar la expectativa del público por este nuevo vídeo que verá la luz próximamente, algo que dará mucho que hablar con novedades.

Iris New Legend ya ha generado un fuerte impacto con la publicación de Change your life, una producción audiovisual realizada y estrenada en 2021, que actualmente puede ser descargada de manera gratuita tanto desde el sitio web de esta empresa como desde Vimeo. En este vídeo, se transmite un fuerte mensaje en favor de la libertad y el amor.

Iris New Legend continúa ampliando sus servicios y contenidos en el área de producción audiovisual, que, hoy en día, es uno de los sectores más dinámicos e innovadores tanto desde el punto de vista comunicacional como artístico.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.