ADRATEK informa sobre las ventajas de elegir placas solares

viernes, 9 de septiembre de 2022, 13:36 h (CET) La fotovoltaica es una tecnología consolidada y muy reconocida, que se perfecciona cuidadosamente y se mejora continuamente La fotovoltaica, como cualquier otra tecnología, tiene muchas ventajas que merece la pena conocer y entender mejor. Esto permitirá, en última instancia, decidir sobre la instalación de placas solares y si en realidad merece la pena hacer esta inversión.

Principales ventajas de las placas solares

- Las placas solares permiten tener independencia energética

Las placas solares ofrecen una especie de seguridad de acceso al suministro de energía. Por supuesto, si el consumidor opta por soluciones híbridas en la red o fuera de la red con un sistema de almacenamiento de energía. Este aspecto de autosuficiencia segura ayuda a reservar energía.

- Opiniones positivas sobre la energía fotovoltaica y la creciente confianza del público

Las opiniones positivas sobre las placas solares se deben a factores como la alta calidad de la instalación por parte de empresas especializadas y la gran eficiencia de la generación de energía por parte de los sistemas fotovoltaicos.

- Las placas solares son ecológicas

Las placas solares no tienen ningún impacto sobre los seres humanos o el medio ambiente. Hace tiempo, la energía fotovoltaica dejó de aparecer como una conspiración para vender un invento desconocido. Actualmente, la mayoría del público es plenamente consciente de que la tecnología de las placas solares aporta eficiencia, flexibilidad y una baja huella de carbono.

- Amplio número de nuevas soluciones

Están surgiendo muchas novedades acerca de las placas solares que podrían sorprender a muchos consumidores que disfrutan de su propia instalación de placas solares.

Sin embargo, incluso sin tener en cuenta la existencia de otras novedades como láminas solares o instalaciones en forma de flor que siguen el ritmo del sol, todo consumidor aprecia el impresionante rendimiento de estas instalaciones, que incluso en días nublados producen energía de forma eficiente.

Entre las tecnologías fotovoltaicas se encuentran las placas solares de células en tándem, las células de película fina, los recubrimientos cuánticos y el desarrollo de módulos de doble cara.

- Gran inversión a largo plazo

Al decidir invertir en una instalación de placas solares, todo futuro consumidor se dará cuenta de inmediato que el equipo y la instalación requieren una buena inversión, hay que tener en cuenta que cuando se decide invertir en placas solares, se debe estar seguro de la calidad del equipo, del servicio de instalación realizado y, finalmente, de que la energía fotovoltaica cumplirá las expectativas.

Sin embargo, desde hace años, se puede recurrir a la financiación de esta inversión que se ha simplificado al máximo. A través de varios programas que subvencionan la instalación de infraestructuras de energías renovables en los hogares. Además, el retorno de la inversión se produce en un período de varios años, y este período se acortará gradualmente con la crisis energética y el aumento de los precios del mercado energético, y este es un proceso que no se detendrá durante varios años.

Muchos consumidores se preocupan del peligro de realizar dichas inversiones debido a una ejecución poco fiable de la instalación, en la selección equivocada de la potencia o en la elección de los accesorios inadecuados para cubrir las necesidades.

Por ello, es importante recurrir a una empresa experta en placas solares antes de realizar cualquier elección, los expertos asesoran y seleccionarán la mejor orientación para las placas solares en relación con la dirección del sol, teniendo en cuenta el sombreado actual y el futuro.

Para evitar sorpresas desagradables, es importante trabajar sólo con empresas de probada eficacia.

¿Merece la pena instalar placas solares en 2023?

Como ya se ha mencionado, el aumento de los precios de la energía ahora y en los próximos años es una realidad. Es cierto que los sistemas de descuento extremadamente preferentes han pasado a la historia, pero no es cierto que el nuevo sistema haya puesto en peligro la rentabilidad.

La facturación neta es un sistema aplicable en la mayoría de los países del mundo y es rentable. ¿Merece la pena instalar una instalación fotovoltaica? Sí, tanto ahora como en el futuro, porque la fotovoltaica es una ventaja. Sólo que, como ya se ha dicho, si se diseña cuidadosamente una instalación que se adapte al estilo de vida y a las necesidades del futuro consumidor.

Rentabilidad de las placas solares

La rentabilidad de las placas solares depende en primer lugar de la correcta selección y de la calidad de la ejecución de toda la instalación. Por lo tanto, la elección de la tecnología de los paneles debe ser cuidadosamente considerada, en función del rendimiento esperado y de las necesidades del inversor, y sólo entonces se deben calcular los aspectos financieros.

Opiniones sobre las placas solares

Las placas solares tienen diferentes opiniones y hay tantas como tipos de placas disponibles en el mercado actual. Placas solares monocristalinas, policristalinas, de capa fina o semicristalinas.

Todas ellas tienen sus propias características y posibilidades de rendimiento específicas.

En resumen, la fotovoltaica es sencillamente el futuro de la producción de energía tanto a nivel regional como mundial.

