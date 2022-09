PULIGAVIOTA aconseja cómo elegir una empresa de limpieza profesional Comunicae

viernes, 9 de septiembre de 2022, 13:44 h (CET) Los servicios de limpieza se dirigen tanto a empresas como a particulares. Permiten disfrutar de un perfecto orden en cualquier interior y ahorrar mucho tiempo El mercado de los servicios de limpieza está muy fragmentado. Las empresas presentan diferentes ofertas y listas de precios, y la discrepancia en las tarifas para tareas similares puede ser significativa.

Desde Empresas de limpieza Madrid aconsejan sobre varios aspectos que hay que tener en cuenta para estar satisfecho con la cooperación y beneficiarse del máximo nivel de servicio.

Recursos de personal

El primer punto a tener en cuenta a la hora de revisar las ofertas de las diferentes empresas es el recurso humano del que dispone la empresa. Un gran número de empleados da la posibilidad de responder inmediatamente.

Esto significa que la empresa de limpieza puede encargarse de una tarea específica en un momento conveniente para el cliente y no hay que esperar mucho para que lleguen los profesionales.

Por lo tanto, una base de personal adecuada da una mayor disponibilidad. Las empresas con un gran número de empleados pueden ofrecer más franjas horarias libres, responder a las expectativas de los clientes y realizar trabajos incluso en situaciones de emergencia.

Además, con una amplia plantilla, si la persona encargada de la limpieza se ausenta, se encontrará rápidamente un sustituto, asegurando la continuidad del servicio y garantizando que las instalaciones se mantienen en óptimas condiciones.

Gama de servicios prestados

También merece la pena prestar atención a la amplitud de los servicios de la empresa de limpieza. Hay que comprobar el alcance del trabajo.

Si es lo suficientemente amplia, la empresa podrá asumir cualquier tarea sin tener que buscar especialistas adicionales. También es necesario comprobar los tipos de instalaciones que son atendidas por profesionales específicos.

Algunas empresas se dedican exclusivamente a la limpieza de oficinas. Otras se especializan en el mantenimiento de zonas exteriores: cortar el césped, lavar los adoquines, por ejemplo. A veces están especializadas en limpieza de portales o de comunidades. Otras realizan principalmente trabajos en altura, servicios de alpinismo y limpieza de fachadas. Algunas sólo limpian salas, almacenes y plantas industriales.

También hay empresas de limpieza que operan de forma más global, prestando servicios a una amplia gama de industrias y manteniendo la limpieza en una gran variedad de instalaciones, desde edificios de oficinas y hoteles hasta fábricas, hospitales y grandes almacenes, o limpieza de colegios.

Si la gama de servicios es amplia se les puede contratar para una gran variedad de trabajos, desde el suministro de productos de higiene en la oficina hasta tareas difíciles e inusuales.

Es importante saber que los métodos de limpieza, la elección de los productos de limpieza y la secuencia de las operaciones de limpieza se adaptan a las necesidades específicas de cada sector y a los requisitos particulares, por ejemplo, en materia de higiene y seguridad.

Técnicas, productos de limpieza y equipos utilizados

Al elegir una empresa de limpieza, hay que asegurarse de que dispone de equipos y productos de limpieza propios. Así no se tendrán que comprar productos químicos o equipos por cuenta del cliente, lo que supondría costes adicionales.

Una empresa de limpieza profesional debe contar con una amplia gama de equipos modernos y productos de limpieza seguros y certificados.

Así se podrá estar seguro de que todas las superficies se limpiarán rápida y minuciosamente con los productos, el equipo y las herramientas adecuadas

Los especialistas en limpieza adaptan los productos utilizados al tipo de suciedad presente para poder eliminarla sin dañar el material que se limpia, y lo habitual es que dispongan de productos para realizar una limpieza ecológica.

Es importante que una buena empresa de limpieza supervise la calidad del trabajo de forma continua, para que la colaboración sea perfecta y las instalaciones se mantengan en buen estado funcional y visual.

Seguro a terceros

Antes de utilizar los servicios de una determinada empresa, es conveniente comprobar si dispone de un seguro de responsabilidad civil para cubrir la eventualidad de un accidente.

La mayoría de las veces, el equipo de limpieza actúa en momentos en los que no hay empleados ni habitantes de la casa. Si se daña algo en los lugares que se limpian, la póliza cubrirá los daños. Por lo tanto, el seguro de responsabilidad civil permite estar tranquilo y protegido contra posibles pérdidas económicas.

Experiencia

Como en otros sectores, la experiencia es una medida de la fiabilidad de una empresa de limpieza.

Si los profesionales llevan muchos años en el negocio, han acumulado los conocimientos necesarios para poner en orden eficazmente una oficina u otra instalación y para seleccionar las mejores técnicas y preparaciones para la limpieza de una determinada superficie.

A lo largo de los años, han aprendido, han asistido a cursos de formación y han perfeccionado las habilidades. Por todo ello, es mejor optar por una empresa de limpieza que lleve mucho tiempo en el mercado.

La experiencia suele traer consigo la calidad del servicio. Por eso no tiene sentido arriesgarse y subcontratar la limpieza a un novato, sobre todo si los locales en cuestión requieren métodos de limpieza especializados y las superficies a limpiar deben cumplir estrictas normas de higiene y seguridad.

Opiniones de clientes anteriores

Sin embargo, la experiencia no es sólo la antigüedad y los conocimientos prácticos que la acompañan. También es importante conocer el grado de actividad de una empresa y las opiniones que tienen los clientes actuales sobre ella.

Merece la pena buscar comentarios en Internet. Las referencias directas de los clientes también serán una valiosa fuente de información. A menudo se pueden encontrar en el sitio web de una determinada empresa.

Los testimonios muestran si una marca es digna de confianza y cómo es la cooperación. Si una determinada empresa de limpieza es recomendada por clientes satisfechos, esto será sin duda una consideración importante a la hora de elegir una oferta.

Certificados

La calidad de los servicios prestados también queda demostrada por los certificados concedidos a la marca. Se trata de premios concedidos a empresas especializadas en limpieza. Los certificados acreditan un enfoque profesional, fiabilidad y responsabilidad social. Pueden dar a una empresa una ventaja sobre sus competidores, por lo que también merece la pena prestar atención a este aspecto.

Precios

El último de los factores que deben guiar la elección de los especialistas en limpieza son los precios ofrecidos.

Lo mejor es elegir trabajar con una empresa de limpieza cuya lista de precios esté equilibrada con la fiabilidad y el alcance del trabajo realizado. De este modo, se puede estar seguro de que se está pagando por un servicio integral de alto nivel.

La empresa con las tarifas más bajas no será la mejor opción. Es mejor apostar por un equipo de limpieza que ofrezca una óptima relación calidad/precio. Es bueno que la empresa en cuestión ofrezca también un presupuesto personalizado. De este modo se puede considerar que trata a los clientes de forma individual, estableciendo de forma justa una lista de precios basada en las características específicas del trabajo concreto.

Para elegir una empresa de limpieza que cumpla todas las expectativas y ofrezca un servicio de alto nivel, hay que prestar atención a varios aspectos importantes antes de cerrar un contrato.

Hay que guiarse por el alcance de los servicios prestados y el tipo de industrias a las que se presta servicio, los recursos de personal disponibles y las técnicas, equipos y productos de limpieza utilizados.

También son importantes el seguro de responsabilidad civil, el precio, la experiencia, los certificados y las opiniones de clientes anteriores.

Merece la pena tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de elegir una empresa de limpieza para que en el futuro se pueda estar satisfecho con la colaboración, ahorrarse algo de estrés y disfrutar de una limpieza impecable en los interiores.

