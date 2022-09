AleaSoft: El bombeo está adaptando su perfil de consumo al aumento de la fotovoltaica

El rápido crecimiento de la energía solar fotovoltaica en España está creando oportunidades en el mercado de electricidad. La tecnología más extendida actualmente para almacenar energía, las centrales de bombeo, están modificando su patrón de consumo para aprovechar estas oportunidades. La transición energética creará nuevas oportunidades como ésta que serán aprovechadas por nuevas tecnologías y nueva demanda que evitarán los temidos vertidos de renovables y los precios cero y negativos en el mercado Las centrales hidroeléctricas reversibles, más conocidas como centrales de bombeo, son seguramente la tecnología más madura y extendida capaz de almacenar energía eléctrica generada con cualquier tecnología. Las centrales de bombeo utilizan electricidad de la red para bombear agua a un embalse superior y, posteriormente, generar electricidad cuando se deja caer de nuevo esta agua a un embalse inferior.

Consumir electricidad de la red y volverla a inyectar en un momento posterior. En el fondo es lo mismo que harán las baterías o el almacenamiento de hidrógeno verde cuando estas tecnologías estén suficientemente maduras y extendidas en el sistema eléctrico. Así que las centrales de bombeo son una tecnología madura, rentable y presente en el sistema, capaz de almacenar energía y esta capacidad, la de almacenar energía, será clave en la transición energética.

El almacenamiento de energía en la transición energética

El almacenamiento de energía va a ser la clave, junto con el aumento de las capacidades de las interconexiones internacionales y con la flexibilización de la demanda, para poder gestionar y aprovechar la energía eólica y solar fotovoltaica que se generará en los momentos que los recursos, viento y sol, estén disponibles y que no siempre coincidirá con los momentos en que la demanda de energía sea mayor.

La capacidad de almacenar la energía de las fuentes renovables hará posible suministrar esa energía en el momento exacto en que se necesite independientemente del momento en que se genere. De esta manera se evitarán los temidos vertidos de renovables y los precios cero en los mercados de electricidad que tanto preocupan a los inversores en nuevos proyectos renovables.

Las centrales de bombeo ya se están adaptando al aumento de la fotovoltaica

Las centrales de bombeo en España adaptan su producción estacional a la producción eólica, que ha sido la tecnología renovable no gestionable principal en las últimas décadas. Pero en los últimos años, con el rápido crecimiento de la energía solar fotovoltaica, las centrales de bombeo han empezado a adaptar su perfil de consumo para aprovechar los precios más competitivos que se empiezan a dar en las horas de mayor producción fotovoltaica.

Históricamente, las centrales de bombeo han centrado la mayor parte de su consumo de electricidad en las horas de la madrugada, cuando la demanda es menor y los precios también lo eran. Pero a medida que el aumento de la fotovoltaica ha traído precios más bajos en el pico de la tarde, las centrales han empezado a desplazar parte de su consumo de la madrugada hacia la tarde.

Hasta 2019, la energía consumida por las centrales de bombeo en el pico de la tarde era alrededor de un 33% de la consumida en el pico de la madrugada. En 2020, ya era más del 50%, y, en 2021, alcanzó el 68%. Con datos hasta agosto, en 2022 el pico de consumo de la tarde ya ha superado al de la madrugada y, además, el consumo de las centrales durante el resto de las horas con producción solar, durante la mañana y el mediodía, también ha aumentado claramente, tal y como se observa en el gráfico anterior.

Las oportunidades que creará la transición energética

El cambio en el perfil de consumo de las centrales de bombeo es un claro ejemplo de las oportunidades que la transición energética y las energías renovables traerán, y de cómo estas oportunidades se aprovecharán.

De la misma manera que lo han hecho las centrales de bombeo, la nueva demanda de electricidad que se creará en las próximas décadas (vehículos eléctricos, electrificación de la industria, la producción de hidrógeno verde, etc.) aprovechará estas oportunidades y se concentrará en aquellas horas en que las energías renovables arrojarán precios más bajos en los mercados de electricidad.

Es así como el aprovechamiento de estas oportunidades evitará en gran medida el vertido de energías renovables. Si bien siempre será posible que éstos se den de forma puntual y aislada, las previsiones de largo plazo de AleaSoft Energy Forecasting no lo muestran como un fenómeno recurrente ni de grandes dimensiones.

