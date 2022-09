Clínica Dental Piñero & Bilbao, los especialistas con los que el "miedo al dentista" será cosa del pasado Comunicae

viernes, 9 de septiembre de 2022, 12:36 h (CET) El miedo al dentista se puede vencer, si se acude al especialista en salud bucodental adecuado. Estas son las premisas con las que se presenta el equipo de Piñero & Bilbao, una nueva clínica dental en Los Remedios, formada por un gran equipo de especialistas con una amplia carrera a sus espaldas. Los profesionales de esta clínica son especialistas en la superación del miedo al dentista y el desarrollo de todo tipo de tratamientos, incluso para los casos más complejos Clínica Dental Piñero & Bilbao es una de las recientes incorporaciones en el sector de la salud bucodental en Sevilla. Esta nueva clínica dental en Los Remedios nace de la unión de distintos profesionales, con un dilatado bagaje en el sector.

Tras esta maduración, cada uno en su especialidad, el gran equipo humano de Piñero & Bilbao consideraba esta primavera de 2022, el momento perfecto para unificar sus fuerzas y conocimientos, ofreciendo a sus pacientes lo mejor de cada uno de ellos.

Su misión es día a día ofrecer un servicio cercano que rompa los mitos del "miedo al dentista". En este punto se desarrollan lo que ellos denominan sus valores fundamentales: "Somos un equipo cálido, humano y profesional que dedica cada instante de su trabajo a empatizar con el paciente para poder realizar un trabajo excelente".

Una clínica dental centrada en la experiencia del paciente

Su modelo de trabajo se centra en la experiencia del paciente desde el momento de entrada a la clínica: "Siente que en la consulta la acogida es dulce, cálida y cortés" comenta Alicia, una de las socias fundadoras. En esta clínica dental en Los Remedios, son conocedores de primera mano que hay un sentimiento de incomodidad ante los dentistas. La honestidad combinada con la máxima empatía para con el cliente son los pilares fundamentales de la filosofía de Clínica Dental Piñero & Bilbao. "Logramos que los pacientes en nuestra consulta se sienten "casi como en casa", y nos resulta completamente satisfactorio".

Para conocer todos estos puntos clave, el equipo de Piñero & Bilbao ha trabajado duro y de forma constante. La experiencia en el sector de cada uno de los miembros del equipo de esta clínica dental en los Remedios, hace que sea posible ofrecer el servicio de calidad, del que ya se sienten tremendamente orgullosos.

Todo tipo de pacientes y casos

Los pacientes de Clínica Dental Piñero & Bilbao cuentan con la suerte de disponer de un equipo especializado en tratar el miedo al dentista. "Con el saber hacer y estar del equipo el paciente adquiere confianza en nosotros. Esto aporta un ambiente de seguridad y comprensión en la clínica tanto para los profesionales como para los pacientes", añade Patricia. No obstante, para los casos donde la situación sea incómoda para el paciente en exceso, cuentan con la posibilidad de la sedación consciente.

Además de ser especialistas en este tipo de pacientes, al equipo de Piñero & Bilbao no se les resiste ningún reto. Como se ve en su recién inaugurada página web, son especialistas en casos complejos, que abarcan desde un niño con dificultades para tratarse por su comportamiento en el dentista, hasta cirugías complejas en las que el paciente casi ha perdido la esperanza de reponer sus dientes.

Señalan desde su clínica dental en Los Remedios, que la alta calidad de su servicio reside en el capital humano de la clínica: "La excelencia en nuestro sector se alcanza siendo capaz de tener una visión multidisciplinar, reuniendo al mejor equipo de especialistas que hagan que el resultado en cada paciente sea excelente".

Todo ello, con la pretensión de "ejecutar los tratamientos de forma impecable a la primera". En Piñero & Bilbao intentan siempre asistir al paciente las veces justas y necesarias, para que cada trabajo quede perfectamente adaptado y realizado en tiempo, sin necesidad de repeticiones o generando molestias innecesarias.

Ningún tratamiento bucodental se les resiste

Para esta clínica dental en Los Remedios, es un hecho que la creciente preocupación por la estética dental, ha incrementado la concienciación sobre la importancia de la salud bucodental. Por esta razón son conocedores de que no pueden ceñirse exclusivamente a un solo campo. De ello nace la amplitud de la oferta en tratamientos: implantología, prótesis dental, estética dental, ortodoncia…etc. Hoy en día, con la avanzada tecnología, y el alto grado de especialización en diversas disciplinas por parte de los especialistas, las clínicas pueden permitirse realizar todo tipo de tratamientos. Es el caso de esta clínica dental en Los Remedios, que nunca dirá no a un nuevo desafío.

Desafíos como en el caso de los pacientes que sufren bruxismo, otra de las ramas en las que están especializados. "Cada vez las edades de colocación de férulas de descarga son más tempranas, aunque sean temporales." señala el especialista en este campo. "Las patologías provocadas por el bruxismo son muy variadas, no simplemente provoca desgaste en las piezas dentales, sino dolores de cabeza, oídos… Por lo que el uso de férulas de descarga son muy recomendables", finaliza.

Y como no, al preguntarles sobre sus tratamientos más demandados no podían faltar las ortodoncias. Y es que sumado a sus ventajas estéticas, se alcanzan resultados sorprendentes en tiempos muy reducidos si se lleva a cabo de forma correcta.

"Es un tratamiento altamente estético, cómodo de llevar, permite una fácil higiene ya que consta de unas férulas que el paciente se quita para comer, los tiempos de tratamiento suelen ser más reducidos que con brackets". No obstante, invitan a los usuarios a que visiten la clínica, ya que cada paciente tiene sus características y sus factores propios y por ende hay que diagnosticar realmente qué tipo de tratamiento de ortodoncia es más beneficioso en cada caso.

Clínica Dental Piñero & Bilbao está situada en la Avenida Virgen de Luján, 11. Se puede concertar una cita a través de su teléfono 954084916 (disponible WhatsApp) Cuando se les pregunta por una razón para que los clientes vayan a su clínica, responden: "Venid a vernos y los comprobaréis por vosotros mismos".

