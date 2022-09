The Aroma Trace®, líder en Arquitectura Sensorial Olfativa, se posiciona entre las empresas con mayor expansión global en diferentes continentes

The Aroma Trace® by Marketing Olfativo®, marca pionera y especializada en Arquitectura Sensorial Olfativa, expande sus fronteras gracias a su plan estratégico internacional y se consolida como una de las empresas con mayor crecimiento del sector.

La empresa española, fundada en 2006, crece estratégicamente con el objetivo de continuar creando más y mejores experiencias olfativas para sus clientes y sus usuarios. Calidad en servicio y cobertura son dos de las principales características de la marca.

La incorporación de nuevos países a la familia de la marca suman un importante crecimiento y expansión internacional, contando actualmente con presencia en más de 40 países. El último ha sido India, donde existe un mercado muy amplio y en el cual la marca ya ha obtenido firmas de contratos con importantes cadenas de hoteles, entre otros sectores.

Países con alto crecimiento turístico y otros sectores serán sede de la llegada de la marca; Estados Unidos, Brasil, Panamá para el continente americano; Indonesia, Vietnam, Tailandia y Singapur para el asiático, todo esto al cierre de 2022 y primer trimestre de 2023.

Con la expansión por estos dos continentes, añadido a las sedes emplazadas por toda Europa y América, The Aroma Trace® se establece como una opción segura en la planificación de marketing sensorial para dar cobertura a las marcas con presencia global.

“Las estrategias de la marca van siempre enfocadas a la mejora de servicio para nuestros clientes, además de la cobertura global, es por ello que nuestros esfuerzos están en seguir creciendo y aumentando nuestro valor de tecnología, calidad de aromas, siempre con el objetivo de generar experiencias olfativas positivas que conecten al usuario/huésped con la marca” comenta Luqui Bermudez, Corporate Business Director Europe & Asia; agrega,“uno de nuestros principales sectores es el de hoteles y por ellos hemos volcado todo nuestro esfuerzo en la apertura de nuevas oficinas en mercados donde ellos tienen presencia, así podremos otorgar soporte de marca olfativa en sus propiedades a lo largo del mundo”.

Es cierto que la marca es altamente reconocida y muy bien valorada en los países donde ya tiene presencia, sus clientes son de gran renombre y con exigencias de su nivel como premium brands. Entre sus clientes más reconocidos se encuentran cadenas hoteleras tales como Iberostar, Paradisus, Me by Meliá, Hilton, Nobu, Puente Romano, Hard Rock Hotel, Aqua, Royalton, Royalton Chic, Hideaway, Planet Hollywood, Mystique, Secrets, Dreams, Zoetry, Breathless, Now y Sunscape, entre otras.

The Aroma Trace®, a vanguardia en experiencias olfativas y desarrollo de dispositivos de tecnología propia y patentada aplicada al MarketingOlfativo® desde 2006.

Más información:

Luqui Bermúdez, expansión nacional e internacional. lbermudez@thearomatrace.com

Alicia Grande, Dirección de Marketing. agrande@thearomatrace.com