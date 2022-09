La especialista en mascotas Miren Azurmendi explora la psicología de los gatos en "Conecta con tu gato" Comunicae

viernes, 9 de septiembre de 2022, 10:51 h (CET) Entender a estos pequeños felinos ahora es posible gracias a esta práctica guía donde se dan las claves necesarias para reforzar el vínculo afectivo con ellos La escritora y redactora especializada en mascotas Miren Azurmendi Saez de Asteasu presenta Conecta con tu gato (Editorial Tregolam), una innovadora guía en la que se adentra en la compleja mente felina para conocer en profundidad a estos animales.

En esta guía completa, práctica y perfectamente documentada, la escritora indaga de forma clara y cercana sobre el comportamiento de los gatos, qué se necesita para alcanzar su bienestar y los requisitos para lograr una óptima convivencia con ellos.

«Siempre he sido una enamorada de los gatos. Desde los 20 años, cuando me regalaron mi primera gata, no he dejado de vivir sin su compañía. He tenido la suerte de complementar esas experiencias colaborando con varios blogs sobre gatos. Esto me ha ayudado a profundizar en su comportamiento y psicología hasta que decidí condensarlo en esta guía para reivindicar su, muchas veces, incomprendida manera de actuar».

La autora no solo ha hecho un profundo ejercicio de documentación, sino que parte de su experiencia personal para explicar a los lectores ciertas curiosidades sobre estos encantadores animales, como qué significa cada sonido que emiten, por qué actúan de cierta manera, qué es el Feliway y cómo los ayuda o qué dietas son consideradas las más adecuadas y equilibradas para ellos.

Asimismo, da las instrucciones básicas para aprender a reconocer ciertas situaciones, como el estrés o la ansiedad que pueden sufrir por mudanzas, entre otras muchas causas, y cómo manejarlas debidamente para prevenir trastornos del comportamiento.

«Conviene conocer el temperamento del gato en cuestión. Algunos, especialmente las razas asiáticas y el Maine Coon, son más receptivos a los estímulos externos. Para ellos es muy recomendable, porque les ayuda a mantenerse activos y equilibrados. Para otros ejemplares, en cambio, puede resultar contraproducente, ya que los somete a un excesivo estrés».

Además de tratar el comportamiento y el cuidado de los gatos, Miren Azurmendi también explora el vínculo que existe entre los gatos y sus dueños, así como con otros animales, como los perros. Esto resulta muy interesante para todos aquellos que conviven con ambos o que quieren introducir un felino en el núcleo familiar donde ya hay un can, pues indica todas las diferencias y precauciones que se han de tomar en consideración a la hora de tratar con uno u otro.

«Socialmente, parece que los perros cuentan con mejor fama porque son más expresivos, complacientes y obedientes. […] Sin embargo, los gatos poseen una empatía y sensibilidad que pasa desapercibida. Los gatos nos protegen a nivel energético, previenen enfermedades psicológicas y son capaces de anticiparse a nuestros estados de ánimo. Con una correcta socialización antes de las siete semanas de vida y una educación basada en el refuerzo positivo, perros y gatos pueden convivir como buenos amigos».

El libro cuenta con cuatro capítulos divididos en bloques, que se pueden ver con claridad en el índice que lo acompaña. Esta estructura, muy bien organizada, permite acudir a los apartados de una manera rápida y eficaz, lo que resulta muy positivo para hacer una consulta específica.

Sin duda, una excelente propuesta para los amantes de los gatos, ya sean dueños de uno (o varios) o estén planeando tenerlo, ya que es ideal para orientarse y aprender aspectos que quizá se desconocen sobre estas mascotas.

La guía felina Conecta con tu gato de Miren Azurmendi Saez de Asteasu ya está disponible en librerías.

