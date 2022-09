Calcula el consumo de un vehículo eléctrico La energía eléctrica es más económica que la gasolina o el diesel Redacción

viernes, 9 de septiembre de 2022, 08:46 h (CET) El combustible fósil parte del uso de una energía no renovable y, como tal, es cuestión de tiempo que se acabe agotando. El mundo ya está al tanto de ello y, por eso mismo, cada vez podemos encontrar más vehículos con motores híbridos o incluso eléctricos. Ahora mismo se puede escoger, y eso está haciendo que muchas personas todavía miren con reticencia a la hora de dar el salto.

¿Por qué? Porque, realmente, los coches eléctricos actuales resultan bastante más caros a la hora de la compra. ¿Son también más caros a la larga? La respuesta a esta cuestión es más obvia de lo que parece a simple vista, ya que la energía eléctrica es más económica que la gasolina o el diesel. Aun así, para terminar de tomar una decisión, es necesario saber calcular el consumo de un vehículo eléctrico. ¿Existen formas de conseguirlo? Sí, y es más fácil de lo que parece.

Cómo descubrir el consumo real de un vehículo eléctrico

Lo primero que debes saber es que en internet tienes a tu disposición herramientas que te permiten saber el consumo eléctrico de cualquier coche moderno fácilmente. De hecho, para que no tengas que complicarte haciendo cálculos, puedes usar directamente esta eficiente calculadora consumo de un vehiculo eléctrico. Este portal web al que enlazamos ofrece desde guías hasta recomendaciones y noticias relacionadas con las energías renovables, sobre todo la solar, y también con su vinculación a los nuevos automóviles eléctricos. Es una buena fuente de información y de ayuda.

Ahora bien, si lo que prefieres es hacer los cálculos por tu propia cuenta, ve preparando una calculadora tradicional. Hay que llevar a cabo una serie de operaciones para poder descubrir o cuál es el consumo de cualquier vehículo eléctrico del mercado. Algo que además va ligado a su autonomía real. Porque, si sabes cuánto consume un vehículo, también sabrás cuál es la verdadera autonomía de la que dispone.

Y ese dato es muy importante. Ya no solo porque revela el coste económico real que te puede suponer el tener que recargar la batería de un coche eléctrico, sino también porque sirve para conocer la autonomía real del automóvil. Gracias a este cálculo puedes tener una estimación mucho más precisa de los kilómetros que puede recorrer el coche con una sola carga al 100% y, por supuesto, cuánto te costará "repostar" cuando sea necesario. Es un cálculo que no suele hacerse con los coches de motor de combustión, pero que se busca siempre en primera instancia al tantear coches eléctricos.

¿Y cómo se averigua? El proceso es muy sencillo, vamos a detallarlo a continuación:

Calculando el consumo de cualquier vehículo eléctrico de forma manual

Por lo general, cuando se consultan las prestaciones de un vehículo eléctrico, uno de los datos que el fabricante o incluso el vendedor siempre suelen facilitar es el consumo medio del automóvil. A ese dato se debe añadir otro imprescindible, el de la capacidad de la batería. Para entender mejor qué son cada uno, podemos trasladarnos a los vehículos tradicionales. El consumo medio es el gasto energético por cada 100 kilómetros recorridos, mientras que la capacidad vendría a ser algo así como el tamaño del depósito de combustible.

La diferencia principal entre ambos tipos de vehículos está en que los coches eléctricos recurren al kWh como unidad de medida, mientras que los coches tradicionales recurren a los litros. Algo totalmente lógico. Ahora, teniendo esto claro, para calcular el consumo eléctrico de un vehículo de este tipo hay que hacer una operación bastante sencilla. Debes dividir la capacidad de la batería (debe figurar en kWh) entre el consumo medio (kWh/100 km). ¿Y qué hacemos con el resultado? Multiplicarlo por 100.

De este modo, podemos averiguar cuántos kilómetros puede recorrer el coche eléctrico con su batería cargada al 100%. Huelga decir que no se debe apurar esta medida, ya que el consumo puede presentar variaciones en función de cómo se conduzca y por qué terrenos se haga. Por eso, siempre es aconsejable reducir el resultado en unos 50 kilómetros para hacerse una buena idea de cada cuánto habría que hacer cargas de batería.

No hay que olvidar que aspectos como la velocidad a la que se circula, el uso o no de climatizador o aire acondicionado, la temperatura externa e incluso la destreza del conductor influyen mucho en la cantidad de energía consumida por el automóvil. Es imposible hacer una conducción perfecta y que permita disfrutar de la autonomía nominal de la batería de un coche eléctrico, pero sí es cierto que el consumo real se puede acercar bastante al ideal.

