Soluciones de mesoterapia con mesoINSTITUTE Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

MesoINSTITUTE lleva años desarrollando soluciones no invasivas para mesoterapia y recientemente han conseguido el premio al Mejor Tratamiento Innovador No Inyectable en Grecia.

Los tratamientos para la piel tienen un carácter estricto de cuidado. Por esta razón, la empresa cuenta con un departamento propio de investigación y desarrollo que se encarga de producir productos para estéticas profesionales y líneas de cuidado en casa de una gran calidad.

Un proceso de mesoterapia con muy buena valoración La constante búsqueda de tratamientos que mejoren la apariencia de la piel, forma del cuerpo y estética del cabello siempre ha sido una preocupación de un enorme porcentaje de la comunidad española. Con este enfoque, mesoINSTITUTE ha desarrollado un procedimiento único conocido como mesoterapia virtual.

Este consiste en colocar ingredientes activos en la piel que se absorben mediante electroporación, electroósmosis, sonoforesis o iontoforesis. También son conocidas como técnicas de alta frecuencia y tienen la capacidad de hacer que la mezcla de los productos penetre entre las capas de la piel, sin necesidad de inyecciones o procedimientos invasivos.

Al ser un proceso de eficiencia comprobada, la compañía ha obtenido en Grecia el premio en la categoría plata como el Mejor Tratamiento Innovador No Inyectable. Esto se debe al equipo de I+D de producción autónoma, ya queotorga plena seguridad de que los tratamientos han pasado por un proceso de prueba en el que se constata su efectividad y seguridad.

Años de experiencia en el desarrollo respetuoso MesoINSTITUTE es una marca de alta calidad que elabora productos premium testados microbiológicamente y que ofrece una solución específica para un problema estético. Como se puede aplicar a cualquier tipo de mesoterapia, el procedimiento es flexible y cómodo para que el profesional elija la forma más adecuada de aplicar la alta frecuencia.

Además de la masoterapia virtual, esta compañía ha desarrollado productos con la misma calidad y eficiencia como, por ejemplo, el peeling químico. Este se encarga de eliminar las capas externaspara mejorar la apariencia de la piel mediante productos para la preparación del tratamiento y para un cuidado posterior al proceso. Por otro lado, también han desarrollado la línea home care, que cuenta con un sérumy un gel peel que tiene los péptidos esenciales para la revitalización cutánea. Actúa mediante vitaminas, minerales y antioxidantes que permiten mantener la apariencia joven de la piel.

Es importante señalar que todos estos productos están desarrollados bajo la Norma ISO 22716 de BPF, que establece las buenas prácticas de fabricación y están registrados en el CPNP. Además, toda su formulación es libre de crueldad y no daña al medio ambiente en el proceso. En su plataforma online se encuentra información veraz de los resultados específicos de sus productos, ya que su enfoque es ofrecer soluciones reales en un entorno controlado.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Lucir unos labios perfectos 10 curiosidades sobre la tecnología patentada Poowercool con sus frigoríficos inteligentes Repeler mosquitos con los ambientadores de citronela de ServiAroma Shop Los beneficios de la omnicalidad, en entornos móvil y e-commerce (Máster de la UCM) ¿Por qué jugar a juegos de mesa?