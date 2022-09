Transportes Gomesa, la empresa de mudanzas en Córdoba que destaca en la zona gracias a sus servicios de calidad Emprendedores de Hoy

En la actualidad, son muchas las razones que motivan un traslado de un lugar a otro, por lo que disponer de un servicio de mudanzas en Córdoba que garantice el cuidado de todos los enseres es decisivo para decidirse por una compañía u otra.

En ese sentido, resalta la propuesta de Transportes Gomesa, una empresa mudanzas Córdoba con más de 10 años en el sector que ha ganado notoriedad por la efectividad de su servicio logístico y de distribución de mudanzas. Su enfoque integral se centra en ofrecer una asistencia óptima a cada cliente enfocada en sus necesidades y requerimientos.

Empresa especializada en mudanzas en Córdoba con servicio personalizado y fiable La primera pretensión que tiene una persona al contratar una empresa de mudanzas suele estar relacionada con la calidad del servicio, el cuidado al detalle de todos sus enseres y la obtención de precios competitivos que no supongan un alto coste. Transportes Gomesa ha desarrollado una metodología de servicio que se adhiere a dichos requerimientos y ofrece un estudio personalizado para cada caso con la finalidad de determinar la forma más acertada de trasladar cada elemento. Asimismo, esta compañía dispone de un equipo de profesionales de dilatada trayectoria que ofrece una asesoría que guía en el proceso a todos sus clientes para garantizar las condiciones más óptimas en todo el trayecto desde el lugar de salida hasta el de destino.

Transportes Gomesa escucha las prioridades de cada cliente y pone a su disposición los servicios de desmontaje y montaje de mobiliario, incluyendo canapés y bases tapizadas. Los muebles son resguardados en mantas con precinto, mientras que elementos como colchones son protegidos de la suciedad en fundas de plástico. Esta compañía también ofrece el servicio de embalaje de cristalería y vajilla, colocación de cuadros, espejos, cortinas, lámparas y demás, y el respectivo desembalaje de las cajas de mudanza y su colocación en la nueva ubicación.

Mudanzas económicas en Córdoba y a nivel nacional Pese a ofrecer un servicio de mudanzas económicas Córdoba, Transportes Gomesa no escatima en el cuidado de los enseres que lleva de un lugar a otro, por ello dispone de las técnicas de embalaje más adecuadas para cada material y un transporte óptimo que garantiza que no haya pérdidas, daños o desperfectos en el trayecto.

Al contratar los servicios de esta compañía, los clientes se ahorran el coste de los vehículos y del almacén, ya que Transportes Gomesa dispone de su propio centro de logística para la planificación y gestión del flujo de mercancías. Asimismo, su personal calificado cuenta con optimización de rutas y un pleno reconocimiento de la geografía española para facilitar el transporte por las vías más convenientes en función del tiempo y calidad del servicio.

Dejar el transporte de una mudanza en manos de profesionales permite que los clientes aprovechen su tiempo y no tengan estrés ni preocupaciones relacionadas con el trayecto ni su respectiva colocación en el lugar de destino, algo que podrán lograr gracias al equipo de Transportes Gomesa.



