Las ventajas del ticketing en museos y centros de ocio, por TICKAMORE by IACPOS Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de septiembre de 2022, 09:00 h (CET)

La oferta de actividades de ocio ha ido en aumento en los últimos años. Sin embargo, el hecho de vender las entradas en un lugar físico y en horarios concretos resulta limitante para aquellas personas que no cuentan con los medios para movilizarse.

Por ese motivo, la venta online se vuelve un medio indiscutible para facilitar la adquisición de tickets dado que la compra se puede hacer en cualquier momento del día, desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte del mundo en la comodidad del hogar.

TICKAMORE by IACPOS es una de las plataformas de ticketing líder en la venta de entradas con más de 20 años ofreciendo soluciones integrales según las necesidades de cada espectador.

¿Qué soluciones ofrece TICKAMORE by IACPOS? Entre las principales ventajas que tiene acceder a una plataforma de ticketing se encuentran la rapidez en la venta en taquilla evitando largas filas, tanto en el local como en remoto y el acceso a un soporte de call center disponible las 24 horas en múltiples idiomas y con personal cualificado para atender todas las dudas y consultas.

Además, la tecnología de Cloud Service de TICKAMORE by IACPOS, proporciona un sistema de venta online sencillo para garantizar la mejor acción de compra y cuenta con un software para generar informes estadísticos de los canales de venta, accesos y de las vivencias de las personas en los recintos. En definitiva, la plataforma permite tener toda la información de la experiencia del visitante desde el minuto cero.

Una plataforma para todo tipo de mercados En TICKAMORE by IACPOS ofrecen una extensa variedad de opciones de ticketing para diferentes actividades y espacios de ocio. El conjunto de profesionales y las herramientas con las que cuentan facilitan la personalización de cada tipo de solución según las necesidades y particularidades de los visitantes, adaptándose así a todo tipo de espacios y locales.

De esta manera, entre los centros de ocio a los que se puede acceder mediante el ingreso a la página se encuentran: parques temáticos, museos, cines y teatros, transportes y tours, eventos deportivos, parques acuáticos y zoológicos.

Asimismo, el uso de la aplicación implica un aumento en la calidad de la visita y una trazabilidad completa en la gestión de la venta y reserva de entradas, control de accesos y la gestión de aforos de todo tipo de recintos.

TICKAMORE by IACPOS es una empresa informática especializada en el mundo del ticketing porque apuesta al poder de la tecnología para ampliar y mejorar las experiencias de los visitantes.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.