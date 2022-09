Efectos secundarios de la oncothermia/nanothermia

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, y sin el tratamiento adecuado, es capaz de afectar considerablemente la calidad de vida de una persona. Los tratamientos contra el cáncer como la quimioterapia o radioterapia son ya muy conocidos, sin embargo, durante los últimos años la medicina ha avanzado mucho, y ya hay disponibles nuevos tratamientos de apoyo como la nanothermia, una evolución de la antigua hipertermia que se realiza en más de 34 países del mundo con resultados muy favorecedores. Sin embargo, ¿qué efectos secundarios puede tener este tratamiento?

La clínica oncológica integrativa Cellumed Clinic ha sido pionera en introducir esta revolucionaria técnica en España, siendo la Delegación central de Oncotherm en España, y ofrece más experiencia y pacientes tratados hasta el momento. Por tanto, los pacientes acuden para conocer contraindicaciones y efectos adversos de esta terapia.

¿Qué efectos secundarios puede generar la oncothermia como terapia de última generación contra el cáncer? Los expertos de Cellumed Clinic, responden, que solo un 3 % de los casos puede presentar algún enrojecimiento del área tratada. Dado que no emite calor como las antiguas hipertermias, sino que lo causa dentro de las celulas cancerosas debido a un choque molecular por polarización de iones que origina a nivel nanoscopico una alta temperatura, y si bien afecta solo a las células cancerosas, el paciente puede notar ese calor de una forma moderada. Por eso no deben tratarse pacientes sedados o que no estén conscientes durante la terapia, para que distingan si la sensación de calor aumenta, incluso pueden solicitar que se disminuya la potencia para que el choque molecular sea más suave y la temperatura más agradable.

Es innecesario soportar una temperatura demasiado alta que puede ocasionar en un 3% alguna rojez o un 1% alguna pequeña quemadura, ya que más calor no elimina más células cancerosas. El suicidio o muerte inmunogenica de las celulas cancerosas llamado apoptosis es causado con Oncothermia por la energía modulada que usa, una patente única de Nanothermia.

Este tratamiento avanzado y de última generación contra el cáncer, está diseñado para causar la muerte de las células malignas selectivamente y además es una técnica contrastada que fundamentalmente sirve de soporte a la quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia mientras aporta grandes beneficios para el paciente como el aumento del sistema inmunologico.

La eliminación de células del tumor selectiva y el uso sin efectos secundarios ni toxicidad, es precisamente lo que le ha ganado su popularidad, y es la razón por la que este tratamiento de Oncotermia en España sea buscado por numerosos pacientes que desean mejores resultados y más calidad de vida.

Contraindicaciones de la oncothermia/nanothermia Realmente pocas. La ascitis es una de ellas. El embarazo y el implante metálico en el área a tratar, o determinado tipo de prótesis. Cellumed Clinic solicita los informes del paciente para valorar sin coste alguno, si existe alguna contraindicacion para ser tratado.

Cellumed Clinic ha sido la responsable de introducir la técnica de oncotermia en España, por lo que cuenta con los profesionales más experimentados. El centro médico apuesta por la combinación de la medicina moderna, con la tecnología de última generación y terapias complementarias cuya efectividad esté basada en la evidencia científica. De esta manera, logran ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida en medio de la enfermedad.